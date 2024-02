OpenAI Yeni Yapay Zeka Modelini Tanıttı: Metinden Video Oluşturan "Sora" Herkesi Şaşırttı!

OpenAI bekleneni yaptı ve artık metinden video oluşturmak için yeni yapay zeka aracını tanıttı. Henüz güveninlik uzmanları tarafından test edilen Sora isimli yapay zeka modeli, oldukça gerçekçi sonuçlar vermesiyle dikkat çekiyor.

60 saniyelik videolar üreten Sora, OpenAI'ın X hesabından paylaştığı örnek videolarla yeni aracının ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Henüz nefret içerikleri, ön yargı ve dezenformasyon gibi konularda nasıl sonuçlar çıkardığına dair uzmanlar tarafından test ediliyor.

Şirket, yeni aracını herkesin kullanımına sunmadan önce tüm bu güvenlik adamlarını tamamlayarak, güvenilir sonuçlar veren bir model sunmayı hedefliyor.

Metinden Video Oluşturulabilen Yeni Yapay Zeka Aracı

OpenAI, metin komutuyla 60 saniyelik gerçekçi videolar oluşturan Sora ile elde ettiği bazı görünleri X hesabından paylaştı. İlk paylaştığı görüntü için yazılan prompt ve oluşturulan video:

"Güzel, karlı ve hareketli Tokyo şehri. Kamera, güzel karlı havanın tadını çıkaran ve yakındaki tezgahlarda alışveriş yapan birkaç kişiyi takip ederek şehrin hareketli caddesinde ilerliyor. Muhteşem sakura yaprakları kar taneleriyle birlikte rüzgarda uçuyor."

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Örnek videolardan da görüldüğü üzere videolardaki görüntü kalitesi yüksek olmakla birlikte oldukça başarılı ayrıntıları da koruyor. Karmaşık hareketler içerdiği ve canlı duygulara sahip karakterlere de yer verildiğini görebilmek mümkün.

Şimdiden "korkunç" derecede başarılı olarak nitelendirilen Sora, yeni modeli için şu açıklamaları yapıyor: “Sora, birden fazla karakterin, belirli hareketlerin, konunun ve arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabiliyor. Model, yalnızca kullanıcının komutta ne istediğini değil, aynı zamanda bu şeylerin fiziksel dünyada nasıl var olduğunu da anlıyor.”

Güvenlik amacıyla test edilen Sora, sanatçılar, tasarımcılar ve sinemacılar için de ilk aşamada açılacak. Bu alandaki kişilerin testleriyle geri dönüşleri alınacak ve modelin daha fazla gelişmesi sağlanacak.

Prompt: “Several giant wooly mammoths approach treading through a snowy meadow, their long wooly fur lightly blows in the wind as they walk, snow covered trees and dramatic snow capped mountains in the distance, mid afternoon light with wispy clouds and a sun high in the distance… pic.twitter.com/Um5CWI18nS — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Test aşamasında olduğu için zayıf noktalarının olduğunu da paylaşan şirket, karmaşık sahneleri daha doğru bir şekilde simüle etmekte zorlanabileceği ve neden-sonuç örneklerini anlayamayabileceğini belirtiyor.

Şu an için videolardan görüldüğü kadarıyla videoda bir kişinin kurabiye ısırdığını ancak sonrasında kurabiyede herhangi bir ısırık izi kalmadığı gibi anlar modelin zayıf noktalarını belli ediyor.

Sora, sadece metinden değil aynı zamanda hazır bir görseli de videoya dönüştürebiliyor. Bu videolarda da küçük detaylar ve ayrıntılar fazlasıyla dikkat çekiyor.

Sora ile Üretilen Örnek Videolar

Prompt: “Animated scene features a close-up of a short fluffy monster kneeling beside a melting red candle. the art style is 3d and realistic, with a focus on lighting and texture. the mood of the painting is one of wonder and curiosity, as the monster gazes at the flame with… pic.twitter.com/aLMgJPI0y6 — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Prompt: “A movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.” pic.twitter.com/0JzpwPUGPB — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024