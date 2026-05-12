2.733 TL'lik Dev İndirim: Sevilen Basketbol Oyunu Çok Ucuzladı!

NBA 2K serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında basketbol oyunu NBA 2K26 indirime girdi. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, NBA 2K26 kaç TL Oldu?

NBA 2K26'nın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de NBA 2K26'nın standart sürümü yüzde 86 oranında indirime girdi. Basketbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden NBA 2K26'nın standart sürümü, kampanya ile birlikte 69.99 dolar (3.177 TL) yerine 9.79 dolar (444 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 25 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Standart sürümün yanı sıra superstar sürümü de indirime girdi. Yüzde 75 oranında indirime giren superstar sürümünün fiyatı 99.99 dolardan (4.539 TL) 24.99 dolara (1.134 TL) düştü. Bu sürümde 100.000 VC sanal para, NBA Series 1 takım seçimi, 5x Series 1 paketi, 2 saatlik 2XP jetonu ve Triple Threat Park serbest oyuncu paketi dahil olmak üzere çeşitli avantajlar bulunuyor.

NBA 2K26'nın Fragmanı Nasıl İzlenir?

NBA 2K26 Nasıl Bir Oyun?

Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K26, en iyi basketbol oyunları arasında yer alıyor. Oyun hem grafik hem de oynanış açısından serinin önceki yapımlarına kıyasla önemli yenilikler içeriyor. Oyuncuların yüz ifadeleri, hareketleri ve saha atmosferi adeta bir NBA maçı izliyormuş gibi bir his veriyor.

Söz konusu oyunda önceki yapımlara kıyasla daha doğal bir şut mekaniği bulunuyor. Oyuncunun kondisyonu, pozisyonu ve formu şut isabetini doğrudan etkiliyor. Daha akıcı dribbling animasyonlarına sahip olan oyun, bu sayede daha gerçekçi bir deneyim sunuyor. Oyunda MyCareer modu da mevcut. Bu mod, sinematik bir hikâye anlatımıyla keyifli zaman geçirilmesine yardım ediyor.

Karakterimizin saha dışındaki kararları bile kariyer gelişimine etkileyebiliyor. Çevrim içi mod sayesinde ise ister dünyanın dört bir yanında bulunan oyuncularla ister arkadaşlarımızla mücadele edebiliyoruz. 2025 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyunun en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

NBA 2K26'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-9100 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A580

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

NBA 2K26'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A770

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

NBA 2K26 Kaç GB?

NBA 2K26'nın bilgisayara yüklenebilmesi için en az 110 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve bu böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

NBA 2K serisini seven biri olarak NBA 2K26'yı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Bu oyun bence etkileyici atmosferi, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemi nedeniyle en iyi basketbol oyunlarından biri. Oyundaki çevrim içi mod sayesinde ister diğer oyuncularla ister arkadaşlarımızla mücadele edebiliyoruz. Bu da oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor.