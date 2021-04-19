Sosyal Medya Hesaplarınız Gözetleniyor Olabilir!

Sosyal medya hesapları sayısında özellikle son zamanlarda büyük bir artış yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcının hesapları, kötü niyetli kişiler tarafından gözetleniyor olabilir. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, konu hakkında önemli açıklamada bulunarak kullanıcılara önerilerde bulundu.
Sosyal Medya Hesapları İzleniyor mu?
Yapılan araştırmalara göre sosyal medya platformlarının kullanımı her yaş grubunda önemli ölçüde arttı. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde insanlar zamanlarının büyük bir kısmını evlerinde geçiriyor. Bu süreçte sosyalleşme dijital platformlar üzerinden gerçekleşiyor.
Siber suçlular dijital dünyada kolay yoldan para kazanabilmek için uygun zamanı ve ortamı takip ediyor. Kötü niyetli kişiler, sosyal medya uygulamalarında çeşitli yöntemler ile istedikleri bilgileri elde etmeye çalışıyor. Sosyal mühendislik, bu yöntemlerden sadece bir tanesidir. Siber suçlular, bu yöntem aracılığıyla farklı parçalardaki bilgileri bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturuyor.
Sosyal mühendislik yöntemini kullanarak kullanıcılar hakkında çok detaylı bilgiye sahip olunabiliyor. Örneğin bilgisayar korsanları, sizin adınıza yeni bir hesap açabildikleri gibi mevcut hesabınızı kullanarak yeni tuzaklar kurabiliyorlar.
Sosyal Medya Hesabının Çalınmaması İçin Yapılması Gerekenler
ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, sosyal medya hesapları kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda şu önerilerde bulundu:
- Bazı uygulamalara sosyal medya hesabınız ile giriş yapabileceğinizi söylüyor. Her ne kadar yeni bir hesap oluşturmak zorunda kalmamak kulağa güzel gelse de bu yöntem ile giriş yapacağınız uygulamalar konusunda çok dikkatli olun.
- Tanımadığınız uygulamalara ve sitelere sosyal medya hesaplarınız ile oturum açmayın.
- Mutlaka güçlü zor tahmin edilebilir ve her sosyal medya hesabınız için farklı parolalar kullanın. Hatta tüm hesaplarınızın parolalarını hatırlayabilecek güvenilir bir parola yöneticisi kullanmaya başlayın.
- İnternete bağlandığınız her cihazınızda mutlaka çok katmanlı koruma sağlayan bir antivirüs yazılımı kullanın.
- Tanımadığınız ve güvenliğinden emin olmadığınız Wi-Fi ağlarından internete bağlanmayın. Mesela bir otelin veya restoranın Wi-Fi ağında yapacağınız her iletişimin başkaları tarafından izlenebilir ve değiştirilebilir olduğunu unutmayın.
- İki aşamalı kimlik doğrulama özelliğini mutlaka aktifleştirin. Özellikle android telefon kullanıcıları için sms ile ikinci kimlik doğrulama önlemi saldırganlar tarafından atlatılabiliyor. Bu nedenle sms yerine 2FA uygulamalarını tercih edin.
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