Sosyal Medya Hesaplarınız Gözetleniyor Olabilir!

Sosyal medya hesapları sayısında özellikle son zamanlarda büyük bir artış yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcının hesapları, kötü niyetli kişiler tarafından gözetleniyor olabilir. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, konu hakkında önemli açıklamada bulunarak kullanıcılara önerilerde bulundu.

Sosyal Medya Hesapları İzleniyor mu?

Yapılan araştırmalara göre sosyal medya platformlarının kullanımı her yaş grubunda önemli ölçüde arttı. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde insanlar zamanlarının büyük bir kısmını evlerinde geçiriyor. Bu süreçte sosyalleşme dijital platformlar üzerinden gerçekleşiyor.

Siber suçlular dijital dünyada kolay yoldan para kazanabilmek için uygun zamanı ve ortamı takip ediyor. Kötü niyetli kişiler, sosyal medya uygulamalarında çeşitli yöntemler ile istedikleri bilgileri elde etmeye çalışıyor. Sosyal mühendislik, bu yöntemlerden sadece bir tanesidir. Siber suçlular, bu yöntem aracılığıyla farklı parçalardaki bilgileri bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturuyor.

Sosyal mühendislik yöntemini kullanarak kullanıcılar hakkında çok detaylı bilgiye sahip olunabiliyor. Örneğin bilgisayar korsanları, sizin adınıza yeni bir hesap açabildikleri gibi mevcut hesabınızı kullanarak yeni tuzaklar kurabiliyorlar.

Sosyal Medya Hesabının Çalınmaması İçin Yapılması Gerekenler

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, sosyal medya hesapları kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda şu önerilerde bulundu: