Sosyal Medya Amacından Saptı, Düzenlemeler Gelmezse Ancak Dükkan Olur

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH), sosyal medyada giderek artan nefret söylemi, dezenformasyon ve toksik içerikler konusunda önlem alınması hususunda çağrıda bulundu. CCDH'ye göre söz konusu tüm sosyal ağların daha şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılması şart.

CCDH Başkanı Imran Ahmed, sosyal medyanın bilgi paylaşımı için önemli bir mecra olduğunu ancak nefret söylemiyle mücadelede sınıfta kaldığını söyledi.

Özellikle Elon Musk'ın X platformunu satın almasının ardından, bu platformda nefret söyleminin hızla artış gösterdiğini ifade eden Ahmed, kurumlarının yaptığı araştırmalarla bu gerçeği ortaya koyduklarının altını çiziyor.

Zehirli Sosyal Medya Dedikleri... X

X şirketi, CCDH'nin raporlarını "kışkırtıcı ve platforma zarar verme amacı taşıyan iddialar" olarak değerlendirerek hukuki süreç başlattı. Ancak Kaliforniya mahkemesi, bu davayı "stratejik yıldırma amaçlı" olarak nitelendirerek reddetti ve CCDH'nin tüm masraflarının karşılanmasına karar verdi.

Sosyal medya algoritmaları, kullanıcıları platformda daha uzun süre tutma amacıyla en tartışmalı içerikleri ön plana çıkarıyor. Ahmed böyle bir algoritmanın kullanıcıları kızdırmak veya duygusal tepkiler vermelerine sebep olmak gibi olumsuzlukları olduğunu vurguladı.

Ayrıca kendisine göre bu strateji, platformların gelirlerini artırmaya yönelikmiş.

Sosyal Medyanın Ekonomik Etkisi

Ahmed, sosyal medya platformlarının yalnızca nefret söylemiyle değil, aynı zamanda toplum üzerindeki ekonomik ve psikolojik etkileriyle de mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Platformların iş modellerini şeffaf hale getirmek, olumsuz sonuçlarla yüzleşmelerini sağlamak ve gerekli durumlarda yaptırımlar uygulamak gerektiğini savunan Ahmed'e göre Elon Musk gibi teknoloji devleri, yalnızca ticari çıkarlarını önceliklendiriyor.

Eğer bu devlerin etkilerini sınırlamazsak, demokrasimiz ve toplumsal değerlerimiz zarar görmeye devam edecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Ahmed bu konudaki endişelerinde haklı mı? Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.