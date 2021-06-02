Sosyal Medya Yasası Kapsamında İlk Rapor Geliyor!

Sosyal medya yasası geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girmişti. Sosyal ağ sağlayıcılar, yürülüğe giren yasa kapsamında ilk raporu bu ay içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) sunacak. Peki, raporun içeriğinde neler yer alacak?

Sosyal Medya Yasası Nedir, Raporda Neler Olacak?

1 Ekim 2020 tarihinde "sosyal medya yasası" olarak bilinen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yürürlüğe girmişti.

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ şirketlerinin ülkemizde en az bir adet temsilci bulundurmaları gerekiyor. Sosyal ağ şirketlerinin ayrıca web sitelerinde iletişim bilgilerini açık bir şekilde yer vermesi gerekiyor.

Ülkemizde temsilci bulundurma kararı alan sosyal ağ sağlayıcıları, söz konusu kanun kapsamında ilk raporu bu ay içerisinde BTK'ya sunacak. Ek olarak sosyal ağ şirketinin başvurular ile ilgili 6 ayda bir rapor yayımlaması gerekiyor.

AA'daki habere göre raporda kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların başvuruları yer alacak. Buna ek olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi yönündeki başvurulara dair istatistiksel ve kategorik bilgilere de yer verilecek.

7253 sayılı kanun kapsamında sosyal medya firmaları, Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlaması gerekiyor. Sosyal ağ firmaları, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline dair yapılan başvuruları 48 saat içerisinde yanıtlayacak. Aktarılan bilgilere göre mahkeme kararı olmasına rağmen hukuka aykırı içerikleri 24 saat içerisinde çıkarmayan sosyal ağ sağlayıcıları, meydana gelebilecek zarardan dolayı sorumlu olacak.

Çok sayıda sosyal ağ şirketi sosyal medya yasası çıkmasının ardından ülkemizde temsilci bulundurma kararı almıştı. Twitter, geçtiğimiz haftalarda temsilci bulundurma kararı alan şirketler arasına katılmıştı. Pinterest ise henüz böyle bir karar almamıştı.

Bant genişliği kısıtlamasına sayılı günler kala Pinterest da ülkemizde temsilci bulundurma kararı almıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, nisan ayında yaptığı açıklamada, temsilci atayacağını bildirmeyen sosyal ağ firmasının kalmadığını duyurmuştu.

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