Sosyal Medyadaki Akımlara Dikkat: Ölümle Sonuçlanabilir!

Sosya medyada "challenge" olarak bilinen akımlar, zaman zaman viral oluyor. Birbirinden farklı birçok akım bir anda tüm dünyaya yayılabiliyor. Uzmanlar bazı akımların özellikle gençler ve çocuklar için çok sakıncalı olduğunu belirtti.

Aileler Çocuklarını Korumalı!

Sosyal medya kullanımında yaş ortalamasının düşmesi, internet dünyasında yayılan akımların bazen tehlike saçmasına sebep oluyor. Çünkü neredeyse her gün başka bir akımla karşılaşan çocuklar bunları denemeye kalkıyor. Uzmanların söylediğine göre bunlardan bazıları ölümle bile sonuçlanabiliyor.

Gençlerin ve çocukların ruh sağlığını etkileyen akımlar, aynı zamanda fiziksel zararlara da yol açabiliyor. Çocukların internette gördüğü akımları denemesindeki en büyük sebebin kendini kanıtlama hissinden kaynaklandığı söyleniyor.

Çocukların duygusal boşluklarını doldurarak ve onlara çeşitli sosyal etkinlikler yaratarak bu tehlikelerden uzaklaştırmak mümkün. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Arslan, aileleri şu şekilde uyardı:

"Ebeveynler, dijital olarak çocuklarının ayak izlerini mutlaka takip etmeli. Çocukları tabletle bilgisayarla internetle korkutmak yerine onların hangi ortamlarda yer aldığını arkadaşça öğrenmeleri lazım. Buna 'dijital arkadaşlık' diyorum. Akımlar ölüme kadar götürebilir, o yüzden böylesi akımlar çok tehlikeli. Bulaşık deterjanı yutma diye bir akım var. Bulaşık makinesine koyduğumuz bulaşık deterjanı var ya o topu yutuyor adam. Tuz buz yapıyor kolunun üstüne ve kol bir anda kabarıyor, kimyasal reaksiyonlara uğruyor. Bu yüzden öngörülemeyen tehlikeler de mevcut. Herkesin uyanık olması, bu süreci görmesi ve dijital arkadaşlığı önemsemesi gerekiyor."

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