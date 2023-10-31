TikTok ve Snapchat Ortaklığı: Çocuk İstismarına Karşı Mücadele Edecekler!

Sürekli karşımıza çıkan bir konu olan çocuk istismarına karşı ceza yiyen veya dava açılan pek çok sosyal medya uygulaması var. Yapay zekanın da ilerlemesiyle bu konudaki tehdit edici unsurların çoğaldığı göz ardı edilemez bir gerçeğe dönüştü.

Dünya genelinde milyonlar tarafından tercih edilen ve kullanılan TikTok ve Snapchat ise konuyla ilgili harekete geçti. Yapay zekanın ürettiği çocuk cinsel istismar görüntülerine karşı birlikte çalışma kararı aldılar. Ortak bir bildiriye de bu sayede imza attılar.

TikTok ve Snapchat'ten Takdir Toplayan Ortaklık

Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde her geçen gün daha fazla kullanıcı kazanan TikTok ve Snapchat, 30 Ekim Pazartesi günü Stability AI firmasının İngiltere'de düzenlediği küresel zirvede bir araya geldi.

Etkinlikte her iki taraf da ortak bir bildiriye imza attılar. Bildiride şu ifadeler yer alıyor:

"Yapay zekâ çağında çocuk cinsel istismarıyla mücadele konusundaki diyalogu ve teknik yeniliği sürdürmeye kararlıyız. Çocuk cinsel istismarı tehdidiyle mücadelede sorumlu yapay zekâyı kullandığımızdan emin olmak için birlikte çalışmaya kararlıyız ve yapay zekânın çocuk cinsel istismarıyla mücadelede yarattığı risklerin aşılmaz hale gelmemesini sağlamak için işbirliği içinde çalışmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz.”

Etkinliğin düzenlendiği İngiltere'de, İnternet İzleme Vakfı'nın verileri de paylaşıldı. Verilere göre yasadışı bir web forumunda, yapay zekanın çocuk cinsel istismarı materyali oluşturan 3000 görüntünün bulunduğu bilgisi paylaşıldı.