215 TL Değerindeki South of the Circle GOG'da Ücretsiz Olarak Dağıtılıyor!
GOG, South of the Circle oyununu ücretsiz olarak dağıtıyor. İşte detaylar!
Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan GOG, oyun severlere müjdeli bir haberle geliyor. Platform, 215 TL değerindeki South of the Circle oyununu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.
2020 yılında piyasaya sürülen South of the Circle, II. Dünya Savaşı sırasında Antarktika'da mahsur kalan iki bilim adamının duygusal hikayesini anlatıyor. Oyun, etkileyici görselleri, sürükleyici hikayesi ve duygusal temalarıyla eleştirmenlerden tam not alarak Steam'de %95 olumlu inceleme puanına da sahip.
Bu fırsattan yararlanmak için GOG hesabınıza giriş yapmanız ve oyunu kütüphanenize eklemeniz yeterli. Ücretsiz "South of the Circle" kampanyası GOG platformunda 5 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.
Oyunun sistem gereksinimleri de aşağıda bulabilirsiniz.
Minimum Gereksinimler:
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
- İşlemci: 2.8 GHz Çift Çekirdek
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 660, Radeon R7 370 veya eşdeğeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 3 GB Kullanılabilir Alan
Önerilen Gereksinimler:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 3.2 GHz Dört Çekirdek
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 960, Radeon RX 570 veya eşdeğeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 3 GB Kullanılabilir Alan
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