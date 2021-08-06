South Park Yapımcıları 6 Sezon İçin 900 Milyon Dolar Alacak

South Park'ın 6 sezonuna 900 milyon dolarlık anlaşma yapıldı. South Park yaratıcıları ve ViacomCBS tarafından sağlanan yeni anlaşma kapsamında bir dizi South Park sezonu ve ayrıca onlarca yeni film çekilecek. Yapımcılar Trey Parker ve Matt Stone ayrıca video oyunu üzerinde çalışıyor.

Bloomberg'in bildirdiğine göre South Park yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone, ViacomCBS ile gösteriyi öngörülebilir bir gelecekte yayında tutacak. Ayrıca Paramount Plus için birkaç yeni filmin yapımını içeren 900 milyon dolar değerinde büyük bir anlaşma imzaladılar.

South Park'ın 6 sezonuna 900 milyon dolar

Parker ve Stone'un 900 milyon dolar değerindeki ve 2027'ye kadar sürecek olan yeni sözleşmesi, Comedy Central'da yayınlanmaya devam edecek altı sezonluk South Park'ı içerecek. Ancak anlaşma, normal South Park serisinin yayın haklarını içermiyor. Viacom, HBO Max için yürürlükte olan çok yıllı bir anlaşmayla 2019'da şovun yayın haklarını WarnerMedia'ya devretmişti.

Tüm bu yayın hakları karmaşıklığına rağmen South Park markasına olan büyük bağlılık, ViacomCBS'nin hakları yeniden kazanmaya çalışması ve sonunda serinin kataloğunu Paramount Plus'a getirmesi anlamına geliyor.

Anlaşmanın Paramount Plus için içerdiği şeyler arasında bir dizi yeni South Park filmi bulunuyor. Parker ve Stone, anlaşmanın bir parçası olarak, bu yıl içinde piyasaya sürülecek olanlar da dahil olmak üzere, 14 film hazırlayacak. Bu filmler, dizinin ana kadrosuna odaklanmak yerine South Park dünyasında geçecek ve bazı yeni karakterlere ek olarak farklı hikayelere odaklanacak.

Bu film koleksiyonu Parker ve Stone'un eserlerinde sahip olduğu tek şey değil. Park Country isimli şirketleri yeni bir South Park video oyunu üzerinde çalışıyor. Ubisoft tarafından yakın zamanda yayınlanan iki South Park rol yapma oyunu bulunuyor, ancak bu yeni oyunun aynı serinin bir parçası mı yoksa tamamen yeni bir şey mi olduğu şimdilik belli değil.

South Park'ın ikinci filmi bu yıl içinde gösterime girecek, ancak gösterinin 24. sezonunun ayrıntıları henüz açıklanmadı. Kısacası yıllardır devam eden South Park efsanesi, yeni sezonları, oyunları ve filmleriyle sevenlerini mutlu edecek gibi görünüyor. Peki ya siz South Park yaratıcılarının bu kadar büyük bir anlaşma yapmasını nasıl buluyorsunuz?