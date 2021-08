Quentin Tarantino Rambo Filmi Çekmek İstiyor

Çektiği filmler ile dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Quentin Tarantino, Rambo filmi çekmek istediğini söyledi. Tarantino, Rambo karakterini çok sayıda başarılı yapımda yer alan dünya çapında ünlü oyuncu Adam Driver'ın oynamasını istiyor. Yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Quentin Tarantino Rambo Filmi Çekecek mi?

58 yaşındaki başarılı yönetmen, oyuncu, yapımcı ve senarist olan Quentin Tarantino, The Big Picture Podcast'te oldukça önemli açıklamada bulundu. İki Oscar ödülüne sahip olan Tarantino, bir Rambo filmi çekmek istediğini ifade etti.

Tarantino, çekeceği Rambo filminin başrolünü Adam Driver'ın oynamasını istediğini belirtti. Driver, 2015 yılında vizyona giren Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: Güç Uyanıyor), 2019 yılında yayımlanan Marriage Story (Evlilik Hikayesi), 2021 yılında yayımlanan House of Gucci ve daha birçok yapımda yer aldı. Driver, özellikle Marriage Story filminde oyunculuk başarısı ile adından söz ettirmişti.

Once Upon a Time in Hollywood, Kill Bill, Pulp Fiction (Ucuz Roman), Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri) filmleri ile tanınan Quentin Tarantino, "İyi olacağını düşündüğüm bir film yapmak isteseydim David Morrel'in First Blood romanını filme uyarlardım" şeklidne konuştu.

David Morrel'in romanındaki diyalogun çok başarılı olduğunu düşünen Tarantino, diyalogların başarısı nedeni ile romanı okurken yüksek ses ile okunduğunu ifade etti. Söz konusu romandan uyarlanan bir Rambo filminin çok iyi olabileceğini belirten Tarantino, "Şimdi ben bundan daha fazlasını yapmak istiyorum ama mesele iyi bir film yapmak ise roman orada" dedi.

İlk Rambo filmi 1982 yılında vizyona girdi. Dünya genelinde büyük bir başarı elde eden filmin senaristliğini Michael Kozoll, William Sackheim ve Sylvester Stallone üstlendi. Rambo karakterini canlandıran Slyvester Stallone, bu film ile büyük bir başarının altına imza attı.

14 milyon dolar bütçe ile çekilen film dünya çapında 125 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. 97 dakika uzunluğundaki filmin büyük başarısı üzerine Rambo: First Blood 2, Rambo 3, Rambo 4 ve Rambo: Last Blood olmak üzere çeşitli filmler vizyona girdi.