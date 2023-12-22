South Park Serisinin Yeni Oyunu Geliyor: Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu!
South Park serisinin yıllar sonra yayınlanacak yeni oyunu SOUTH PARK: SNOW DAY!'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. İşte detaylar!
Dünyaca ünlü animasyon dizisi South Park'tan uyarlanan oyunlar geçmişten bugüne önemli başarılara imza attı. Uzunca süredir yeni oyununu görmediğimiz seriden nihayet beklenen yeni yapım geliyor.
THQ Nordic'in yayıncılığını üstlendiği yeni South Park oyunu SOUTH PARK: SNOW DAY!'in çıkış tarihi belli oldu. THQ Nordic'in basın açıklamasıyla paylaşılan çıkış tarihi ile birlikte oyunun Steam sayfasında yer alan detaylar da netlik kazandı.
SOUTH PARK: SNOW DAY! Ne Zaman Çıkacak?
26 Mart 2023 tarihinde PC platformunun yanı sıra PlayStation 5, Xbox Series S/X ve Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirecek olan SOUTH PARK: SNOW DAY!'de oyuncuları neler bekliyor?
SOUTH PARK: SNOW DAY! Neler Sunuyor?
- Bu yepyeni 3D eşli oyunda, South Park'ın karla kaplı caddelerinde savaş.
- Destansı ölçülerde bir tipi, South Park kasabasını kapladı ve kasabayı sonsuz kıştan korumak Cartman, Stan, Kenny, Kyle ve Yeni Çocuk olarak sana düşüyor.
- Bir South Park oyununda ilk kez üç taneye kadar arkadaş veya müttefik botlarla eşli oyunun keyfini çıkar ve düşmanlarına güçlü, koordineli saldırılar gerçekleştir.
- Benzersiz yakın dövüş silahları ve menzilli silah kuşanıp bunları yükselt. Düşman sürülerine ve bölüm sonu canavarlarına diz çöktürecek özel yetenekler ve güçlerden faydalan.
- Simgeleşen çok çeşitli kozmetik eşyaları kullan ve berelerden Cheesy Poof tişörtlerine, sarkık çenelere varan sonsuz kombinasyonlarla Yeni Çocuk'u özelleştir.
SOUTH PARK: SNOW DAY! Fiyatı
Ülkemizin de arasında yer aldığı MENA bölgesine özel fiyatlandırma yapan THQ Nordic, oyunun Standart sürümünü 14,99 dolardan, Digital Deluxe sürümünü ise 22,99 dolardan satışa sunmuş durumda.
SOUTH PARK: SNOW DAY! Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i5-3570K
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1050TI / Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5-8600K
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVidia GTX 1070 / Radeon RX 5700
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
Steam, Haftanın En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı!
Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. SteamDB tarafından paylaşılan listeye göre Call of Duty geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu oldu.
Peki sizin yeni South Park oyunundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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