SpaceX, Uzay İnternetindeki Rakibi Amazon ile Anlaşma İmzaladı!

Amazon, Project Kuiper internet uydularını uzaya göndermek için en büyük rakiplerinden birinin yardımına başvuruyor. Amazon'un Cuma günü yaptığı açıklamaya göre şirket, 2025 yılından itibaren üç fırlatma için SpaceX'in Falcon 9 roketini kullanacak.

Project Kuiper, Amazon'un dünya genelindeki kullanıcılara internet bağlantısı sağlayabilecek alçak Dünya yörüngeli uydu programı olarak biliniyor.

Amazon, ilk iki Project Kuiper test uydusunu Ekim ayında uzaya fırlattı ve internete bağlanmayı ve iki yönlü bir video görüşmesi yapmayı başardı. Bununla birlikte, hâlihazırda yaklaşık 5.000 uydu konuşlandırmış olan SpaceX'in Starlink'ine yetişmesi için hâlâ ciddi bir mesafe kat etmesi gerekiyor.

2025'ten İtibaren Amazon'un Uydularını SpaceX Konuşlandıracak

İki şirket arasındaki rekabete rağmen, Amazon'un gelecekteki fırlatma sağlayıcısı olarak SpaceX'i seçmesi pek de sürpriz sayılmaz. The Wall Street Journal'ın daha önceki bir raporunda da belirtildiği gibi uydu şirketleri ve devlet kurumları tutarlı ve daha ucuz fırlatmalar için SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketlerini zamanla daha sık tercih eder oldu.

Elbette Amazon'un uydularının çoğu SpaceX tarafından fırlatılmayacak. Bahsi geçen uydular hariç geri kalanlar Arianespace, Jeff Bezos'un Blue Origin'i ve United Launch Alliance (ULA) tarafından uzaya taşınacak.

Önümüzdeki yılın sonuna doğru başlayacak beta testleriyle birlikte 2024'ün ilk yarısında daha fazla Project Kuiper uydusu yörüngeye konuşlandırılacak.

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