SpaceX, Rekorlar Kıran Güçlendiricisini Kaybetti! Peki Nasıl?

SpaceX için bir roket güçlendiriciyi okyanustaki bir insansız hava aracına dik olarak indirmenin esasında işin kolay kısmı olduğu ortaya çıktı. Asıl zor olan görünen o ki onu karaya geri getirmek çünkü şirket ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı.

SpaceX, şirketin ilk mürettebatını Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatan tarihi görev de dâhil olmak üzere şirket için 19 kez rekor uçuş gerçekleştiren birinci aşama Falcon 9 güçlendiricisinin kaybolduğunu bildirdi.

Booster 1058, Cumartesi günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden son uçuşunu gerçekleştirdi ve her zamanki gibi 42,1 metre uzunluğundaki booster, Atlantik Okyanusu'nda bekleyen bir drone gemisine güvenli bir şekilde indi.

'Booster 1058' Okyanusun Derinliklerine Düştü

Ancak üsse geri dönerken, aşırı hava koşulları güçlendiricinin devrilmesine ve bir parçasının doğruca denize düşmesine neden oldu.

SpaceX sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde limana geri taşınması sırasında güçlendirici, şiddetli rüzgâr ve dalgalar nedeniyle devrildi." ifadelerini kullandı. SpaceX yöneticisi Kiko Dontchev de ayrı bir gönderide, "1058 numaralı güçlendiriciyi kaybetmenin hayal kırıklığı ve üzücü" olduğunu söyledi.

Bu güçlendirici ilk kez Mayıs 2020'de uçarak NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i SpaceX'in ilk kez mürettebat taşıdığı görevde kullanılmıştı.

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