SpaceX, Starlink Uydularını Fırlattı: Cep Telefonlarına Direkt Bağlanabilecek!

Elon Musk liderliğindeki SpaceX şirketi, dünya genelinde internet erişimini sağlama projelerinden biri olan Starlink'in evrimine devam ediyor. Akıllı telefon kullanıcıları artık mobil internet yerine doğrudan Starlink uydu ağına bağlanabilecekler.

SpaceX, Bu Özellik İçin İlk Uydularını Yörüngeye Gönderdi!

Geçen yıl 40'tan fazla fırlatma gerçekleştirerek yörüngedeki uydu sayısını 4 binin üzerine çıkaran SpaceX, Falcon 9 roketiyle 21 adet Starlink uydusunu uzaya göndererek yeni bir yıla hızlı bir başlangıç yaptı.

Bu uydulardan altısı, doğrudan hücresel bağlantı (DTC - direct to cell) özelliği ile donatıldı. SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ikinci nesil Starlink uydularının hücresel antenler içereceğini açıklamıştı. Bu özellik sayesinde Starlink uyduları, mobil iletişimde de kullanılabilecek.

ABD'nin önde gelen mobil operatörlerinden T-Mobile ile yapılan ortak etkinlikte, SpaceX, yeni Starlink uydularının hücresel bağlantı hızının 2-4 megabit arasında olacağını belirtti.

Bu gelişme ile birlikte, akıllı telefonlar Starlink internetine bağlanarak mobil iletişimde yeni bir döneme adım atacak. SpaceX, DTC özelliğinin dünya genelindeki mobil ağ operatörleri için kesintisiz küresel erişim sağlayacağını vurguladı.

Starlink uyduları üzerinden hücresel bağlantı kurma özelliği Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamında kullanılabilecek ve şirket, bu özelliğin testlerine bu yıl başlamayı planlıyor.