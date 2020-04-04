SpaceX Starship 3. Prototipi Test Sırasında Patladı

SpaceX roketi Starship'in 3. prototipi, Teksas Boca Chica tesisinde gerçekleştirilen basınç testi sırasında patladı.

Patlama erken saatlerde yerli halk tarafından kayıt edildi. Videoda, süper soğuk iticiyle doldurulduktan sonra test aracının çöktüğü görünüyor.

Daha önceki Starship prototiplerinde de benzer sorunlar yaşandı. Starship MK1 20 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen basınç testinde benzer şekilde patladı.

Patlamanın üzerine açıklama yapan Elon Musk, çalışmaların devam ettiğini, Starship roketlerinin en kısa sürede fırlatılacağını ifade etmişti.

Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen bir test sürecinde ise Starship parçasıyla ilgili olarak sorun yaşanmıştı. SpaceX CEO'su Elon Musk, bu sorunun, test aracının tabanında bulunan kötü bir diskten kaynaklandığını belirtmişti.

Starship 3. Kez Testi Geçemedi

3. prototip için test çalışmalarına başlamadan önce Musk, Twitter hesabından daha önceki test aşamasında vanalarda kaçak olduğunu, ekibin teste başlamadan önce durumu kontrol etmesi gerektiğini yazmıştı. 3. prototip test aşamasında yaşanan patlamayla ilgili olarak ise test yapılandırma hatası olabileceğini belirten Musk, ekibin veri incelemesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yaşanan 3 başarısız testin ardından, uzayın derinliklerine insan taşımacılığı ve kargo taşımacılığı amacıyla tasarlanan StarShip roketlerinin fırlatılabilmesi için biraz daha zaman gerekecek gibi görünüyor.