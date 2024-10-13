SpaceX, İnsanlığı Mars'a Götürecek Dev Starship Roketini Beşinci Kez Fırlatmaya Hazırlanıyor: Canlı İzleyebileceksiniz!

Elon Musk yönetimindeki ünlü uzay ajansı SpaceX cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, Mars planlarında oldukça önemli bir yer tutan Starship roketinin merakla beklenen beşinci test uçuşunun bugün gerçekleştirileceğini açıkladı. Detaylar haberde.

Starship, Bugün Saat 15:00'da Tekrardan Fırlatılacak

Bugüne kadar ürettiği roketler ve uzay çalışmalarıyla adından söz ettiren SpaceX, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Starship roketinde yeni bir aşamayı daha katetmek üzere. Elon Musk'ın sahibi olduğu firma, insanlığı bir gün Ay'a ve Mars'a götürebilecek dev roketinin beşinci uçuş testini bugün öğlen sonra gerçekleştirileceğini duyurdu.

Haziran ayında gerçekleşen dördüncü uçuş testinde fırlatmanın ardından dünyaya kısmen de olsa yumuşak iniş yapabilen roketin beşinci uçuşu resmen geldi çattı. Yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip araç, ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase üssünden Türkiye saati ile 15.00’te fırlatılacak. Fırlatma, canlı olarak SpaceX tarafından yayınlanacak.

Watch Starship's fifth flight test https://t.co/LVrCnTv797 — SpaceX (@SpaceX) October 12, 2024

Starship’in 5’inci uçuş testini SpaceX’in resmi X hesabı üzerinden takip edebilirsiniz. Fırlatmadan tam 30 dakika önce başlayacak canlı yayını ayrıca şirketin resmi internet sitesinden de izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Starship beşinci testini başarıyla tamamlayabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...