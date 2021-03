SpaceX Yeni Starlink Uydularını Yörüngeye Yerleştirdi (Video)

SpaceX yeni Starlink uydularını uzaya fırlattı. 60 yeni uyduyu içeren bu fırlatış, SpaceX'in uzaydaki internet takımyıldızını tamamla görevinin bir parçası. Geçtiğimiz dönemde Türkiye'de de erişim hizmeti vereceğini söyleyen Starlink, ağını her geçen gün genişletmeye devam ediyor.

SpaceX Falcon 9 roketi, 24 Mart Çarşamba günü 60 Starlink internet uydusundan oluşan yeni bir grubu yörüngeye fırlattı ve şirketin en son başarılı görevini tamamlamak üzere tekrardan denize indi.

SpaceX 60 yeni Starlink uydusunu uzaya fırlattı

Deneyimli Falcon 9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan fırlatıldı. Yaklaşık dokuz dakika sonra, yeniden kullanılabilir roketin ilk aşaması, altıncı başarılı inişi için Dünya'ya geri döndü. SpaceX'in insansız hava aracı gemisi "Of Course I Still Love You" (Elbette Seni Hala Seviyorum) Atlantik Okyanusu'nda yakalanmak üzere beklemekteydi.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/Xcbrq66Mez — SpaceX (@SpaceX) March 24, 2021

Bu uçuş, Kaliforniya merkezli roket üreticisinin bu ay gerçekleştirdiği dördüncü Starlink görevi oldu. SpaceX, 1440 uyduyla ilk internet takımyıldızını doldurmaya çok yaklaştı. Şu anda aktif 1321 Starlink uydusu olduğunu belirtmek gerekiyor.

SpaceX'te üretim süpervizörü olan Andy Tran lansman yayınında, "Bu, bu güçlendirici için altıncı iniş ve genel olarak 78. iniş. Güne başlamak için ne güzel bir haber" ifadelerini kullandı. Tran ayrıca bu fırlatmanın SpaceX'in ilk fırlatılışının 15. yıldönümünde gerçekleştiğini, ilk Falcon 1 roketinin başarısız bir uçuş olduğunu hatırlattı:

"Falcon 9'un 100'den fazla başarılı uçuşu ve bugüne kadarki 78 tanesinin kurtarılmasıyla, o zamandan beri çok ilerleme kaydettik."

Starlink'in oyun performansı nasıl?

Ayrıca bir süre önce Starlink'in online oyun testi gerçekleştirilmişti. Ülkemizde ön kayıtları başlayan Starlink internet hizmetinin oyun performansı hiç de fena değildi. Test boyunca Starlink interneti takdire şayan bir performans gösterdi. Uydu internet sistem pinginin 25ms seviyesinde olması ve her yere eşit hızda internet dağıtması merak uyandırıyor.

Geçtiğimiz aylarda Starlink Türkiye'de ön siparişe açılmıştı. Ön sipariş fiyatı 99 dolar olarak açıklanan hizmet için Starlink'in internet sitesini ziyaret etmeniz ve ödemeyi yapmanız gerekiyor. Starlink'in internet sitesinde "Starlink şu anda kapsama alanı başına sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir. Siparişler, ilk gelen ilk alır esasına göre yerine getirilecektir." cümlelerine yer veriliyor.

Peki ya siz uzaydan internet Starlink hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!