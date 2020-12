SpaceX Starship Roketi Test Uçuşunun Ardından Patladı

SpaceX Starship roketi patladı. Roket, Texas'taki tesisten yapılan başarılı bir testin ardından iniş yapmaya çalışırken alev topuna döndü. Patlama görüntülerini medyaya sunan SpaceX CEO'su Elon Musk ise "Mars, işte geliyoruz!" tweet'ini paylaştı.

İniş yapmaya çalışırken patlayan ve kısa sürede sosyal medyada gündem olan Starship roketi, girişimci Elon Musk'un özel uzay şirketinin son projesiydi. Gelecek görevlerde Mars'a insan ve 100 tona kadar kargo taşımak için geliştirilen Starship, gerçek fırlatma aracının 16 katlı bir prototipini oluşturuyor.

Kendinden güdümlü roket, kontrollü bir inişin ardından piste inerken havaya uçtu. Test uçuşu, SpaceX'in yeni geliştirilen Raptor motorlarının 41.000 fit yüksekliğe ulaşmasını amaçlıyordu. SpaceX ise roketin bu kadar yüksekliğe çıkıp çıkmadığını cevaplamaktan kaçındı.

SpaceX CEO'su Musk, iniş kazasının hemen ardından bir tweet'te "roketin yakıt başlık tankı basıncının düşük olduğunu" ve bu yüzden iniş hızının hedeflenenden daha yüksek olduğunu söyledi. SpaceX ise ihtiyacı olan tüm verileri elde ettiğini ve roketin yükselme aşamasını başarılı bir şekilde tamamladığını ekledi.

Bu uçuş, Elon Musk'ın insanları altı yıl gibi kısa bir sürede Mars'a taşıyabileceğini söylediği roket gemisi için şimdiye kadarki en yüksek ve en ayrıntılı uçuş oldu. Felaketle sonuçlanan finaline rağmen çok heyecanlıydı ve ayrıca Musk, "Mars, işte geliyoruz !!" tweetini paylaşarak bu heyecanını gösterdi.

