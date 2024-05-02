vivo, Stüdyo Kalitesinde Fotoğraf Çekebilmek İçin Püf Noktaları Paylaştı

vivo, son zamanlardaki popülerliğini ve başarısını katlayarak artırmaya devam ediyor. 7 senedir yaptığı geliştirmeler ile Star Işığı Portresi özelliğini başarıyla tamamlayan marka, portre fotoğrafçılığını üst seviyeye taşıyor.

vivo, bu özelliği ile portre fotoğrafçılığında daha kaliteli çekimler elde edebilmek için bazı püf noktalar paylaştı. Bu çekimler için en iyi akıllı telefonu da geliştirmeyi başaran vivo, portre fotoğrafçılığında uzmanlaşabilmenize olanak tanıyor.

Portre Çekimlerinde En İyisi Olabilmek İçin Püf Noktalar

Telefonun arka kamerasının hemen alt kısmında konumlanan ışık kontrolünün doğru bir şekilde yapılması, normal flaştan 19 kat daha yüksek ve 50 kat daha yumuşak ışık kullanılan fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor.

Işığı doğal bir şekilde dengelemesi ve parlaklık seviyesini ayarlaması sayesinde de stüdyo kalitesinde portre çekimler yapılabilmesini mümkün kılıyor. vivo, portre çekimlerde ışığın önemini vurgulayan püf noktaları şu şekilde sıralıyor:

Arka planı kullanın

Farklı açılardan çekimler yapın

Odak noktasını belirleyin

Göz teması kurun

Doğal ve rahat pozlar tercih edin

Çekim alanının temizliğine özen gösterin

Dinamik çekimler deneyin

vivo özellikle yeni V30 5G modeli ile stüdyo düzeyindeki ışık ve gölge efektlerini kullanıyor. Buna ek olarak görüntü netliği ve atmosferik işlemeyi yeniden oluşturmaya da çalışıyor.