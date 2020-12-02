Elon Musk, SpaceX'in Mars’a İnsan Yollayacağı Tarihi Duyurdu

SpaceX'in Mars'a insan yollayacağı tarih belli oldu. Geçtiğimiz gün Berlin'de gerçekleşen bir programda konuşan SpaceX CEO'su Elon Musk, en azından altı yıl içinde insanları Mars'a göndermek istediklerini açıkladı.

SpaceX CEO'su Elon Musk, SpaceX'in ilk mürettebatlı Starship görevinin 2026'ya kadar hazır olacağından "son derece emin" olduğunu söylüyor. Bu, yaklaşık altı yıl sonra Mars'a insanlı seyahatlerin gerçekleşeceği anlamına geliyor.

Almanya’nın Berlin kentindeki bir ödül programında konuşan Musk, "Şansımız yaver giderse, belki dört yıl sürecek. Ancak en azından iki yıl içinde oraya bir araç göndermek istiyoruz" dedi. SpaceX CEO’su, şirketinin 2026 yılına kadar Mars’a insanları indireceğini ve bunun yaklaşık altı yıl sonra ulaşılabilir bir hedef olduğunu düşünüyor.

SpaceX'in iddialı 2026 hedefi, Musk’un Eylül 2016′da Uluslararası Astronotik Kongresi’ndeki “işler çok iyi giderse insanları Mars’a indirmek 10 yıllık bir zaman diliminde olabilir” söylemiyle uyuşuyor. Musk 2016′daki konuşmasında, "Bunun ne zaman olacağını söylemek istemiyorum, büyük miktarda risk yaratıyor" ifadesini kullanmıştı.

SpaceX'in Mars'a insan yollayacağı tarih belli oldu

Mars hedeflerine ulaşmanın anahtarı, SpaceX’in Starship roketini geliştirmesinde yatıyor. Şirketin kargo fırlatma hedefi ve tek seferde 100 kişiyi taşıyabilmesi amacıyla ürettiği bu çelik araç, insanları Mars'a götürmek için kullanılacak. Ayrıca SpaceX’in kısmen yeniden kullanılabilir olan Falcon 9 ve Falcon Heavy roket filosunun aksine, Starship tamamen yeniden kullanılabilir olarak üretiliyor.

Ancak yine de Starship ile ilgili çalışmalar hedeflendiği kadar hızlı gitmiyor. Starship’in Mart 2020′ye kadar yörüngeye ulaşabileceği tahmin ediliyordu, ancak SpaceX ilk yörünge uçuş testinin 2021′de gerçekleşeceğini söylüyor. Daha önce SpaceX, Starship prototipleriyle 500 fitlik iki irtifa test uçuşu gerçekleştirdi. Önümüzdeki birkaç gün içinde de 50.000 fit yüksekliğe ulaşacak ilk uçuş testi hazırlanıyor.

SpaceX'in, Mars'a insanları indirmesinin ve yıllarca güvenli bir yaşam alanı inşa etmenin ötesinde, Starship'in insanları fırlatmaya hazır olması için çözülmesi gereken çok sayıda sorun bulunuyor. Peki ya siz 2026 yılına kadar Mars'a seyahat etmek hakkında ne düşünüyorsunuz?