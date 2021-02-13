Starlink Oyun Performansı Test Edildi

Starlink oyun performansı konulu yeni bir video yayınlandı. Uzaydan internet dağıtan Starlink'in online oyun testi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün Türkiye'de ön kayıtları başlayan Starlink internet hizmetinin oyun performansı hiç de fena değil.

Elon Musk'ın Starlink uydu internet sistemi hala beta sürümünde, ancak şimdiden oldukça etkileyici olduğunu kanıtlıyor. Sistem, çanağı karla kaplı olmasına rağmen etkileyici bir performans gösterdi ve çevrim içi oyunlarda da başarılı olabileceğini kanıtladı.

Starlink Oyun Performansı Merak Ediliyordu

YouTube kanalı Linus Tech Tips tarafından hazırlanan son video, SpaceX'ten bir Starlink uydu internet kitini test etti. Videoda, Starlink'in gittikçe ağırlaşan görevlerde ne kadar iyi çalıştığı kontrol edildi. Bunlar arasında videolu internet sayfaları, YouTube'da aynı anda birden fazla 4K video deneyimi ve online oyun testi yer alıyordu.

Test boyunca Starlink interneti takdire şayan bir performans gösterdi. YouTuber, uydu internet sistem pinginin daha iyi olabileceğini, ancak Starlink'in hala çok kullanışlı olduğunu belirtti. Ayrıca 4K YouTube videosunu da kesilme yaşamadan açmayı başardı.

Starlink'in oyun performansı da dikkat çekiyordu. CS:GO maçlarında kabul edilebilir ping ile akıcı bir deneyim sunabildi. Linus Tech Tips, uydu internet sisteminin nispeten ağır görevleri bile yerine getirecek kadar hızlı ve kararlı olduğunu göz önünde bulundurarak Starlink'ten etkilendiğini belirtti.

Bu sonuçlar elbette Starlink'in fiber internetin yerini alabileceği anlamına gelmiyor. Yine de yerel ISS'leri kullanarak düşük hızlarda kalan internet kullanıcıları için Elon Musk'ın uydu internet sistemi önemli bir pozisyon üstlenecek gibi gözüküyor.

Uydu internet Starlink'in Türkiye fiyatı ne kadar?

Starlink Türkiye'de ön siparişe açıldı. Ön sipariş fiyatı 99 dolar olarak açıklandı. 99 dolar şu anki kur ile 698 TL'ye tekabül ediyor.

Ön sipariş vermek için Starlink'in internet sitesini ziyaret etmeniz ve ödemeyi yapmanız gerekiyor. Starlink'in internet sitesinde "Starlink şu anda kapsama alanı başına sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir. Siparişler, ilk gelen ilk alır esasına göre yerine getirilecektir." cümlelerine yer veriliyor.

Starlink'in 2021 yılının sonlarına doğru Türkiye'de hizmet vereceği söyleniyor. Uzaya uydu fırlatma işlemleri devam ediyor ve 2021 sonlarında Türkiye'nin kapsama alanı içerisine alınması bekleniyor.