Spider-Man 2 Oyununun Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Marvel's Spider-Man 2'de Venom karakterini seslendiren Tony Todd, yeni Spider-Man oyununun ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı. Böylelikle Spider-Man 2 çıkış tarihi belli oldu. Todd tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Marvel's Spider-Man 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Spider-Man 2 isimli yeni Örümcek Adam oyunu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen oyunun çıkış tarihi belli oldu.

Tony Todd, Marvel's Spider-Man 2 oyununun 2023 yılının eylül ayı içerisinde piyasaya sürüleceğini ileri sürdü. Insomniac, oyunun çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı fakat daha önce söz konusu yapımın sonbahar mevsiminde satışa sunulacağına yönelik bir iddia ortaya atılmıştı.

Platoon, Candyman ve Final Destination gibi filmlerde rol alan Todd'un 2021 yılında yeni Spider-Man oyununda Venom karakterini seslendireceği duyurulmuştu. Ayrıca Peter Parker'ı Yuri Lowenthal, Miles Morales karakterini ise Nadji Jeter'in seslendireceği söyleniyor.

İlk olarak 2018 yılında PlayStation 4, 2020 yılında PlayStation 5, 2022 yılının ağustos ayında ise PC platformuna çıkan Marvel’s Spider-Man, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.

Insomniac Games tarafından geliştirilmekte olan yeni Spider-Man oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Örümcek Adam oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.