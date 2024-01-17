Marvel'ın Spider-Man 2 Oyunu Torrente Düştü!

Spider-Man 2 PC sürümü torrente düştü ve oldukça büyük bir dosya boyutuna sahip. İşte detaylar!

Mete Ülken
Mete Ülken -

Marvel'ın heyecanla beklenen oyunu Spider-Man 2'nin PC versiyonu şu anda torrent üzerinden indirilebilir durumda! Oyun, resmi olarak henüz piyasaya sürülmemiş olmasına rağmen, geliştirici dosyaları ve yamalarıyla birlikte internet üzerinden erişilebilir hale geldi.

Insomniac Games, 2023 Aralık ayında büyük bir siber saldırıya uğradı ve geliştirme aşamasındaki oyunlarının bilgileri açığa çıktı.

Bu oyunlardan biri de Spider-Man 2 PC versiyonu oldu. Resmi olarak bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanan oyunun, şimdiden oynanabilir bir sürümü internet üzerinde mevcut. 264 GB'lık indirme boyutuyla dikkat çeken Spider-Man 2 PC versiyonu, bir torrent sitesinde paylaşıldı.

Sosyal medya platformlarında paylaşımlarına göre, bu PC sürümü, Marvel’s Spider-Man 2'nin geliştirici dosyalarını temel alıyor. Geliştiricilerin PS5 sürümündeki ögeleri dışa aktarıp çeşitli düzenlemeler yaparak bunları tekrar birleştirdikleri bir sürüm olarak ortaya çıkıyor.

Ancak grafiksel ve görsel sorunlarla karşılaşma olasılığı bulunuyor. Bu resmi olmayan sürümü indirmek isteyenler için lütfen torrent dosyalarını indirirken dikkatli olun.

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Kurgusal bir çizgi roman ve çizgi film evreni olarak tanımlayabileceğimiz Marvel dünyasında yenilikler sürüyor. Dünyanın dört bir yanında hayranlıkla izlenen Marvel karakterlerinin yer aldığı yeni projeler geniş kitlelerde büyük bir heyecan uyandırıyor.

Bu torrent dosyasını indirmek istemeyelnler için oyun bu yılın ilerleyen dönemlerinde resmi olarak PC için yayınlanacak.

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