Marvel'ın Spider-Man 2 Oyunu Torrente Düştü!

Marvel'ın heyecanla beklenen oyunu Spider-Man 2'nin PC versiyonu şu anda torrent üzerinden indirilebilir durumda! Oyun, resmi olarak henüz piyasaya sürülmemiş olmasına rağmen, geliştirici dosyaları ve yamalarıyla birlikte internet üzerinden erişilebilir hale geldi.

Insomniac Games, 2023 Aralık ayında büyük bir siber saldırıya uğradı ve geliştirme aşamasındaki oyunlarının bilgileri açığa çıktı.

Bu oyunlardan biri de Spider-Man 2 PC versiyonu oldu. Resmi olarak bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanan oyunun, şimdiden oynanabilir bir sürümü internet üzerinde mevcut. 264 GB'lık indirme boyutuyla dikkat çeken Spider-Man 2 PC versiyonu, bir torrent sitesinde paylaşıldı.

Spiderman 2 torrent with full game and patches with shaders and collision is being uploaded to a torrent server.



🗿 pic.twitter.com/09XPf8Z9Kk