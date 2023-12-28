Spider-Man 4, Avengers 5 ve Secret Wars Arasında Vizyona Girebilir!

Son zamanlarda Spider-Man 4 hakkında çok konuşuldu ve yılbaşı döneminde de yeni söylentiler ortaya çıktı. Sony ve Marvel'in iki yıl önce onayladığı yeni Spider-Man filmi için hâlâ bir vizyon tarihi yok ancak içeriden birileri devam filmi hakkında daha fazla iddia edilen ayrıntı verdi.

Spider-Man 4'ün Avengers 6, yani nam-ı diğer Secret Wars'ın yapı taşlarından biri olmasını bekliyoruz, peki ama ne zaman gelecek? Daniel Richtman'a dayanan yeni bir rapora göre Marvel, Spider-Man 4'ün çekimlerine 2025'te başlayacak ancak aynı kaynağa göre Avengers 5 üzerindeki çalışmalar da 2024'ün sonlarında başlayacak.

Bu da Spider-Man 4 'ün iki Avengers devam filminin arasına sıkıştırılabileceği anlamına geliyor.

Peki Sony ve Marvel Neden Bu Kadar Bekledi?

Sony ve Marvel'ın şu ana kadar Spider-Man 4'e yönelik herhangi bir plan açıklamamasının dört nedeni var.

İlk olarak Tom Holland, Peter Parker'ı oynamak da dâhil olmak üzere oyunculuğa bir süre ara vermek istedi.

İkinci olarak, Hollywood yazarları ve oyuncuları bu yıl birkaç ay boyunca greve giderek film ve dizilerde büyük gecikmelere neden oldu.

Üçüncü olarak, MCU'nun kalite meselesi var. Marvel felaketle sonuçlanan bir yılın ardından kalite konusunda iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Bu MCU'nun finansal başarısıyla ilgili değil çünkü filmlerinin çoğu gişede hâlâ başarı elde ediyor ancak izleyiciler filmlerin kalitesinden memnun değil.

Son olarak, Jonathan Majors'un gerçek hayattaki dramı MCU'yu doğrudan etkiledi. Eski MCU aktörü mevcut hikâyenin en büyük kötü adamını oynuyordu. Marvel onu kovduğuna göre stüdyonun Avengers 5 ve Avengers 6'nın bundan sonra nereye gideceğini bulması için zamana ihtiyacı olacak.

MCU hâlihazırda Spider-Man: Freshman Year (yeni adıyla Your Friendly Neighborhood Spider-Man) adlı animasyon dizisi üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre animasyonun filmle bağlantılı olup olmayacağı ya da hangi Spider-Man'i barındıracağı bile belli değil.

Peki siz Spider-Man filmlerinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.