Tüm Oyunlar Sızdı: Spider-Man Geliştiricisinin Bütün Bilgileri Çalındı!

Geçtiğimiz hafta, popüler oyunların geliştiricisi olan Insomniac Games büyük çaplı bir fidye yazılımı saldırısına maruz kaldı. Yayınlanan yeni raporlar şirketten çalınan verilerin çarpıcı boyutunu ortaya koyuyor.

Spider-Man ve Wolverine Oyunlarına Ait Önemli Bilgiler Tehlikede!

Cyber Daily adlı siber güvenlik kuruluşu tarafından hazırlanan rapora göre, Rhysida adlı fidye yazılımı grubu Insomniac'ın sunucularından 1.67 terabayttan fazla veri çaldı. Bu çalınan bilgilerin dark web'de paylaşıldığı belirtiliyor.

Rapor çalınan veriler arasında 1,3 milyondan fazla dosyanın bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu dosyalar kişisel çalışan bilgilerinin yanı sıra şirket dosyalarını da içeriyor. Rhysida ağ yöneticisinin kimlik bilgilerine 25 dakika içinde eriştiğini ve Insomniac'ın sunucularından dosya kopyalamayı başardığını iddia ediyor.

Çalınan veriler arasında Insomniac Games'in yakın zamanda piyasaya sürdüğü Spider-Man 2'nin yanı sıra, henüz duyurulmamış olan yeni Wolverine oyununa ait ilk sürümler ve tasarım belgeleri de bulunuyor. Fakat oyuncu verilerinin çalınıp çalınmadığı henüz açıklanmış değil.

Rhysida grubu çalınan verilerin sızdırılmaması için 2 milyon dolar talep etmişti. Ancak şirketten geri dönüş olmayınca bilgiler açık artırmaya çıkarıldı.

Grup istedikleri parayı toplayamayınca dosyaları internet üzerinde paylaşma tehdidinde bulundu. Bu durum özellikle henüz duyurulmamış Wolverine oyununun sızdırılmasıyla şirket için büyük bir zarara neden oldu.