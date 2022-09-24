Marvel's Spider-Man: Miles Morales PC Tanıtım Videosu Yayınlandı

PlayStation son yıllarda exclusive oyunlarını bilgisayara da çıkarma politikasına efsanevi Spider-Man oyunlarıyla devam ediyor. Halihazırda Marvel's Spider-Man Remastered oyununun PC için geleceği biliniyordu. Bunun dışında Sony'den oyuncuları sevindirecek yeni bir haber daha geldi.

Insomniac Games tarafından geliştirilen Spider-Man: Miles Morales de PC için gelecek. Bugün Sony bilgisayar versiyonu hakkında yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

İşte Marvel's Spider-Man: Miles Morales Tanıtım Videosu

2018 yılında piyasaya sürülen ilk oyunun devamı olarak görülen Spider-Man: Miles Morales, farklı bir karakterle bambaşka bir Spider-Man'in hikayesine bizleri konuk ediyor. Into the Spider-Verse animasyonunda da tanıştığımız Miles Morales adlı siyahi bir çocuğu kontrol ettiğimiz oyun ilk defa 2020 yılında PlayStation'a özel olarak piyasaya sürülmüştü.

Şu an Epic Games ve Steam'de görüntülebilen oyunun önümüzdeki aylar içerisinde çıkması bekleniyor. Henüz oyunun fiyatı açıklanmadı. İlk oyunun 500 TL'den satıldığı düşünülürse Miles Morales'i yöneteceğimiz 2020 yapımı oyunun da benzer bir fiyat tarifesine sahip olacağını söyleyebiliriz.