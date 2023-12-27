Spider-Man Multiplayer Bekleyenleri Üzen Gelişme! İşte Detaylar

İnsomniac Games'in merakla beklenen çok oyunculu Spider-Man projesinin iptal edildiği haberleri ortaya çıktı. Oyun basınının tanınan isimlerinden gazeteci Jason Schreier, Bloomberg'de yayımlanan bir haberi ile bu söylentileri doğruladı.

Spider-Man Multiplayer Projesi Hayal Kırıklığıyla İptal Edildi!

Schreier, Insomniac'ın planlarını bilen kaynaklarla yaptığı görüşmelerde, Spider-Man multiplayer oyununun uzun zaman önce iptal edildiğini doğruladı. Haber iptalin arkasındaki nedenler konusunda daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Oyun bilgisayar korsanlarının Insomniac Games'e yapılan son fidye yazılımı saldırısının bir sonucu olarak gizlice rafa kaldırıldı. Bu saldırı aynı zamanda iptal edilen diğer projelere dair bilgileri de ortaya çıkardı ve hayranları büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu projeler arasında Resistance 4 ve Sunset Overdrive 2'nin bir süre geliştirildiği ancak sonunda iptal edildiği belirtildi.

Resistance 4'ün iptal edilme nedenleri belirsizliğini korurken Sunset Overdrive 2'nin rafa kaldırılması ise Sony'nin Insomniac Games'i satın almasına bağlanıyor. Microsoft'un Sunset Overdrive markasının yayın haklarını elinde tutması nedeniyle Sony'nin projeye onay verme olasılığı oldukça düşük görünüyor.

Spider-Man multiplayer projesinin en ilginç yanı GTA Online Spider-Man ile buluşuyor olmasıydı ancak bu projenin iptaliyle birlikte hayranlar bu eşsiz deneyimi yaşama fırsatını kaçırdı.

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