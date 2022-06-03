Spider-Man Remastered ve Miles Morales PC'ye Geliyor
Ve beklenen oldu. Sony, Marvel's Spider-Man'in PC'ye geleceğini doğruladı. İşte detaylar ve çıkış tarihi!
Sony, Haziran 2022 State of Play yayını sırasında Marvel's Spider-Man: Remastered'in 12 Ağustos 2022'de PC'ye geleceğini duyurdu. Şirket, PC versiyonu için bir fiyat paylaşmadı ancak önceki oyunlarda olduğu gibi Steam ve Epic Games'e geliyor. Devam eden bir blog gönderisinde Insomniac Games, Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in de sonbaharda PC'ye geleceğini doğruladı.
Muhtemelen ilerleyen süreçte daha çok haber gelecek, en azından teknik detaylar için. Oyunun yeniden düzenlenmiş sürümü tüm DLC'leri içeriyor ve PS5'te ışın izleme de dâhil olmak üzere bazı etkileyici grafik özelliklere sahip olacak. PC versiyonuna da benzer ayarların gelmesi gerektiğini söylemek yeterli. Sony yayınladığı videoda bazı örnekler gösterdi ve şimdilik gayet iyi göründüğünü söyleyebiliriz.
Sony Oyunlarını PC'ye Getirmeye Devam Ediyor
Marvel's Spider-Man'in PC'de piyasaya sürülmesi, Sony'nin PC'yi kendi PlayStation konsollarına eşlik eden bir platform yapma taahhüdünü sürdürüyor. God of War, Days Gone ve Horizon: Zero Dawn gibi PlayStation'a özel önceki oyunlara katılıyor.
Marvel’s Spider-Man Remastered is coming to PC! Experience our original Spider-Man story on August 12, 2022 when it launches on Steam and the Epic Games Store.#SpiderManPC #BeGreater pic.twitter.com/69kqPy9O5W— Insomniac Games (@insomniacgames) June 2, 2022
Sony ile anlaşmaları doğrultusunda oyunların PC'ye portuyla ilgilenen Nixxes'in Kurucusu ve Kıdemli Geliştirme Direktörü Jurjen Katsman şu ifadelerde bulundu:
"Marvel's Spider-Man serisinde Insomniac ile yaptığımız işbirliğinden son derece memnunum, ekiplerimiz arasında sağlanan ortak destek ve her şeyden önce kaliteye olan bağlılıkları ilham verici. Tüm bunlar, ekibimizin teknik uzmanlığımızdan yararlanmasına ve PC platformunun sunduğu tüm heyecan verici olanaklardan yararlanan mümkün olan en iyi PC deneyimini oluşturmaya odaklanmasına olanak tanıyor.
Ekibimiz her zaman Insomniac'ın çalışmalarının büyük bir hayranı olmuştur ve Marvel's Spider-Man Remastered ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales'i elimizden gelen en iyi şekilde PC'ye getirmek için onlarla ortaklık yapmak bizi inanılmaz heyecanlandırıyor."
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