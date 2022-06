Spider-Man Remastered ve Miles Morales PC'ye Geliyor

Sony, Haziran 2022 State of Play yayını sırasında Marvel's Spider-Man: Remastered'in 12 Ağustos 2022'de PC'ye geleceğini duyurdu. Şirket, PC versiyonu için bir fiyat paylaşmadı ancak önceki oyunlarda olduğu gibi Steam ve Epic Games'e geliyor. Devam eden bir blog gönderisinde Insomniac Games, Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in de sonbaharda PC'ye geleceğini doğruladı.

Muhtemelen ilerleyen süreçte daha çok haber gelecek, en azından teknik detaylar için. Oyunun yeniden düzenlenmiş sürümü tüm DLC'leri içeriyor ve PS5'te ışın izleme de dâhil olmak üzere bazı etkileyici grafik özelliklere sahip olacak. PC versiyonuna da benzer ayarların gelmesi gerektiğini söylemek yeterli. Sony yayınladığı videoda bazı örnekler gösterdi ve şimdilik gayet iyi göründüğünü söyleyebiliriz.

Sony Oyunlarını PC'ye Getirmeye Devam Ediyor

Marvel's Spider-Man'in PC'de piyasaya sürülmesi, Sony'nin PC'yi kendi PlayStation konsollarına eşlik eden bir platform yapma taahhüdünü sürdürüyor. God of War, Days Gone ve Horizon: Zero Dawn gibi PlayStation'a özel önceki oyunlara katılıyor.

Marvel’s Spider-Man Remastered is coming to PC! Experience our original Spider-Man story on August 12, 2022 when it launches on Steam and the Epic Games Store.#SpiderManPC #BeGreater pic.twitter.com/69kqPy9O5W — Insomniac Games (@insomniacgames) June 2, 2022

Sony ile anlaşmaları doğrultusunda oyunların PC'ye portuyla ilgilenen Nixxes'in Kurucusu ve Kıdemli Geliştirme Direktörü Jurjen Katsman şu ifadelerde bulundu: