Çok Sevilen Spider-Man Oyunu İndirimde: Fiyatı 1.400 TL Düştü!

Süper kahraman oyunlarını seven oyunculara müjde. Bu kapsamda 2022'de oyunseverlerin beğenisine sunulan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Steam'de indirimli fiyatlardan satılıyor. Peki oyunun indirimli fiyatı kaç TL ve bu kampanya ne zamana kadar indirimde olacak? İşte merak edilen detaylar!

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Steam'de yüzde 60 indirimle satışta. Bu kapsamda oyunun fiyatı 49,99 dolardan (2.337 TL) 19,99 dolara (934 TL) kadar düştü. Yani 1.403 TL'lik bir indirim söz konusu. Bu kampanyanın 9 Temmuz'a kadar devam edeceğini de belirtelim.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Epic Games'te Ne Kadar?

Maalesef Epic Games'te Marvel’s Spider-Man: Miles Morales için şu an bir indirim bulunmuyor. Yapım an itibarıyla platformda indirimsiz bir şekilde 899 TL'den satılıyor. Ancak oyunun fiyatının herhangi bir indirim yapılmamasına rağmen Epic Games'te daha ucuz olduğunu görüyoruz. Steam'le arada ufak bir fark olsa da oyunu satın almak istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Nasıl Bir Oyun?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, 2020'de çıkış yapan bir açık dünya aksiyon oyunu diyebiliriz. Yapımda Miles Morales isimli genç bir süper kahramanı yönetiyorsunuz ve akıl hocası Peter Parker'ın yokluğunda New York'u adeta kıskacı altına alan tehlikeli bir enerji şirketi ile yüksek teknolojili suç çetesi arasındaki savaşı durdurmaya çalışıyorsunuz.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit 1909

İşlemci: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz veya AMD eşdeğeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit 1909

İşlemci: Intel Core i5-4670, 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 75 GB SSD alanı önerilir

Editörün Yorumu

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in yeri benim için oldukça farklı. Özellikle Peter Parker'ın yokluğunda şehri genç bir çocuğun koruması çok güzel işlenmiş diyebilirim. Ayrıca bu karakterin adım adım gerçek bir Spider-Man'e dönüşmesine tanık olmak da fazlasıyla eğlenceliydi.