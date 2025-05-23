Portal ve CoD Karışımı Oyunun Betası Çıktı! Ücretsiz Oynayın (Video)

Uzun süredir merakla beklenen Splitgate 2 için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda oyunun açık betası başladı. İster bilgisayar ister konsol üzerinden oyunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Splitgate 2 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

1047 Games tarafından gelliştirilen Splitgate 2 için açık beta süreci başladı. PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 üzerinden açık betaya herhangi bir ücret ödenmeden erişebilirsiniz.

Bilgisayarda açık beta sürümü Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store'da mevcut. Bu üç platformdan birini tercih edebilirsiniz. Geliştirici ekip yeni bir video da yayınladı. 1 dakika 39 saniye uzunluğundaki video, oyunun oynanışına odaklanıyor.

Splitgate 2, Portal, Call of Duty ve Halo karışımı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon düzeyi yüksek olan FPS oyununda çeşitli portallar açılabiliyor. Bu, deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyarak oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor.

Türkçe arayüz desteğine sahip oyun hızlı oynanışıyla da dikkat çekiyor. Peki, Splitgate 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte oyunun ihtiyaç duyduğu donanım ve boş alan miktarı!

Splitgate 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit İşlemci: Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Splitgate 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri