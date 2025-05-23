Bu Mod, Cyberpunk 2077'yi Aşırı Gerçekçi Yapıyor! (8K Video)

2020 yılında satışa sunulmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni bir grafik modu yayınlandı. Bu mod, oyunun grafiklerini aşırı gerçekçi hâle getiriyor. Mod geliştirici bir video da yayınladı.

Cyberpunk 2077'yi Aşırı Gerçekçi Yapan Mod Geliştirildi

NextGen Dreams, açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Cyberpunk 2077 için grafik modu geliştirdi. DreamPunk 3.1.1 isimli mod, oyunu aşırı gerçekçi yaparak deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor.

Mod geliştiricisi, DreamPunk 3.1.1 ile ilgili bir video da paylaştı. YouTube üzerinden paylaşılan 8K çözünürlüğündeki video 4 dakika 50 saniye uzunluğunda. Videoda motosiklet ile Night City'nin sokaklarında geziyoruz.

Videoda şehrin sokakları hem yağmurlu havada hem de gece vakti nasıl göründüğü gösteriliyor. Videoda ayrıca motosiklete yakından göz atma fırsatı da buluyoruz. Bunların yanı sıra polis kovalamacısı da bulunuyor.

Videonun RTX 5090 ekran kartlı bir bilgisayarda kaydedildiği belirtiliyor. 111 binden fazla görüntülenme sayısına ulaşan videoya çok sayıda yorum yapıldı. Peki, siz bu grafik modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.