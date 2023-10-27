Spot Robotu Artık Sohbet Ediyor: Boston Dynamics ve OpenAI'nın Eseri!

Boston Dynamics ve OpenAI, Spot robotuna yeni bir yetenek ekledi. Artık Spot, çalışanlarla sohbet edebiliyor ve şirket gezilerinde rehberlik yapabiliyor.Bu yenilik, Spot'a farklı kişilikler ve konuşma tarzları kazandırıyor.

Robot, bir arkeolog gibi konuşabileceği gibi, heyecanlı bir tur rehberi, genç bir karakter, Shakespeare tarzında bir zaman yolcusu veya süslü bir uşak gibi farklı kişilikleri benimseyebiliyor.

Spot'un nasıl konuştuğunu ve farklı karakterleri benimsediğini gösteren bir video da paylaşıldı.

İşte O Video!

Spot'un asıl amacı genellikle üretim ve lojistik sektöründe kullanılmaktadır. Tesislerde sızıntıları tespit etmek, ekipman hasarlarını kontrol etmek ve uzun görev listelerini yerine getirmek gibi görevlerde şirketlere yardımcı olmaktadır. Spot, vücudunda ve kafasında bulunan kameralar sayesinde tesislerin haritasını oluşturabiliyor ve çalışanlara tesislerde rehberlik edebiliyor.

OpenAI'ın ChatGPT'sini Spot'a entegre etmek için Boston Dynamics, yapay zeka yazılım şirketi Levitas ile işbirliği yaptı. Bu entegrasyon, Spot'un soruları yanıtlamak için büyük veri kümelerini analiz edebilmesini sağlıyor.

Boston Dynamics'in Baş Yazılım Mühendisi Matt Klingensmith, bu yeni özellikle ilgili olarak yapay zeka ve robot teknolojisinin kesişiminde daha fazla keşif yapmaktan heyecan duyduklarını ifade etti.

Ayrıca, Spot'un istemeden ilginç bir olayı paylaşarak, ailesini göstermesi gereken bir kişiyi başka bir yere götürdüğünü ve bu durumun kendileri için sürpriz olduğunu da paylaştı.

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