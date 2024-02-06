Spotify’ın Aktif Kullanıcı Sayısı Açıklandı: Yarım Milyarı Aştı!

Bugün müzik hizmeti Spotify, artık aylık aktif kullanıcı sayısının 600 milyondan fazla olduğunu duyurdu. Şirket, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 28 milyon kullanıcı eklediğini belirterek, bu, şirket tarihindeki ikinci en büyük çeyreklik kazançtır.

İsveç merkezli şirket, şu anda 602 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu belirtti ve servisin 236 milyondan fazla ücretli kullanıcısı bulunduğunu, bu da yıllık bazda %15'lik bir büyümeyi temsil ettiğini belirtti. Geçen yıl, Spotify, ABD'deki premium abonelik seviyesinin fiyatını ilk kez 9,99 dolar/aydan 10,99 dolar/ay'a yükseltti.

Şirket, abone artışının Dünya'nın Geri Kalanı ve Latin Amerika tarafından yönlendirildiğini belirtti ve bu, toplam ücretli kullanıcıların %35'ini temsil ediyor. Ek olarak, Spotify, kullanıcıların platformda ne tükettiğine dair bilgiler sunan yılsonu Spotify Wrapped kampanyasının 225 milyondan fazla kullanıcıyı çektiğini belirtti.

Kasım ayında, şirket ABD'deki premium kullanıcıların ayda 200.000 başlıkta 15 saatlik dinleme süresine sahip olacağını duyurdu. Ayrıca, kullanıcıların bir şarkıyı doğrudan Spotify uygulamasına bir klibin içine kaydetmelerine izin vermek için TikTok ile ortaklık kurdu.

Şirket, yıllık bazda %16'lık bir büyümeyle 3,7 milyar euro (3,97 milyar dolar) gelir elde etti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, şirket 75 milyon euro işletme kaybı kaydetti, ancak Spotify Q3 2023'te 32 milyon euro kar elde etti. Şirketin reklam gelirleri, yıllık bazda %12'lik bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 501 milyon euroya yükseldi.