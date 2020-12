Müzik Zevkinizle Dalga Geçerek Spotify Analizi Yapan Yapay Zeka!

2020 yılının gelmiş geçmiş en kötü yıl olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikir olabilir. Yıl içinde yeni tip koronavirüs gibi insanların psikolojilerini çok olumsuz etkileyen birçok olaya maruz kalındı ancak 2020 yılı tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla sınırlı kalmadı. Bu yıl “kötü” olarak değerlendirilebilecek başka bir unsur ise müzik zevkinizle dalga geçerek Spotify analizi yapan bir AI (yapay zeka) oldu.

Pudding isimli bir web sitesi tarafından geliştirilen proje, insanların yıl içerisinde Spotify’da dinlediklerini göz önünde bulunduruyor. Proje kapsamında geliştirilen yapay zeka yaptığı analizler sonucunda müzik zevkinizin ne kadar kötü olduğunu açık bir şekilde söylüyor ve bunu size gerçekten ne kadar kötü bir müzik zevkiniz olduğunu hissettirecek bir şekilde yapıyor.

Geliştirilen bu araç Spotify’ın hiçbir yargılamada bulunmadan sunduğu resmi 2020 özetinin aksine lafını kimseden esirgemiyor. Yıl içerisinde dinlediğiniz şarkılara ve müziklere göre Spotify hesabınızı mercek altına alıyor ve dinlediğiniz müziklere göre oldukça sert eleştirilerde bulunuyor. “Spotify’ınız ne kadar kötü?” sorusunu ön plana çıkaran aracın açıklamasında şu ifadelere yer veriliyor: “Gelişmiş yapay zekamız, müzik zevkinizin ne kadar kötü olduğuna karar verir.”

Spotify’ın 2020 özetinin aksine çok sert eleştirilerde bulunan yapay zekanın gelişimi göz önünde bulundurulduğunda kişilerin müzik zevklerine dair yaptığı eleştirilerin ne kadar gerçekçi olduğu çok net bir şekilde görülebiliyor. Bu yapay zeka Pitchfork’un incelemeleri başta olmak üzere iki milyondan fazla eleştiri yazısından hareketle eğitildi. Bu da müzik zevkinizi eleştirirken ne kadar sert ve gerçekçi bir dil kullanacağını gözler önüne seriyor.

Analiz sonrasında size sunulan bilgilerin hiçbiri herhangi bir yerde yayımlanmıyor ancak birçok insan cesurca hareket etti ve analiz aracının sonucunu sosyal medya platformlarındaki hesaplarında yayımladı. Siz de müzik zevkinizin yapay zekaya göre ne kadar kötü olduğunu arkadaşlarınızla ve takipçilerinizle paylaşmak için sosyal medya platformların kullanabilirsiniz.

Aracı kullanmak için Pudding’in web sayfasına gidebilir ve “Find Out” butonuna tıklayabilirsiniz. Müzik zevkiyle dalga geçerek Spotify analizi yapan yapay zekanın sonuçlarını paylaşan kişilerden bazılarının tweetlerini aşağıdan görebilirsiniz.

well, the "judge my spotify" AI is modeling human behavior pretty accurately pic.twitter.com/Z923YCTO24

I had an AI judge my Spotify habits. Brutal but accurate. pic.twitter.com/klvLXv86O5

I let that AI judge my spotify and lollll



Didn't think I'd be roasted by a machine today but here we are. pic.twitter.com/lO4gAQ9dE8