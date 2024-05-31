Spotify, Android Telefonlarda Yeni Tasarıma Geçiyor: Yıllar Önce de Böyle Görünüyordu!

Spotify son zamanlarda hem Android hem de iOS kullanıcıları için çeşitli yenilikler sunuyor. Ancak bu sefer Android kullanıcıları bundan 5 seneki önce yapılan değişiklikten önceki görünümüne geri dönecek.

Android telefonlara gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte Spotify'ın mevcut simgesinin etrafındaki siyah kenarlık kaldırılacak. Bundan seneler önce Android telefonlarda uygulamanının logosu sadece bir daireden ibaretti.

Spotify, Android'deki Eski Görünümüne Kavuşuyor

2019'daki görünümüne tekrar dönüş yapacak olan Spotify, şekil değiştirebilecek uyarlanabilir simgeleri desteklemek adına yuvarlak görünümünün arkasına bir siyah fon atarak çerçeve oluşturmuştu.

Bu değişiklik ilk yapıldığı zaman çerçeve ekleme ihtiyacı pek de mantıklı görünmüyordu. Spotify da Android'de artık uyarlanabilir simge daha az olduğu için eski görünümü, yani orijinal haline geri dönme kararı aldı.

Uygulama en son güncellemesiyle birlikte bahsi geçen bu siyah kenarları kaldırmaya başladı. Pixel telefonlarda bu görünüme geçilmeye başlandı. Artık sadece logo görünüyor. Yeni simge stili dairesel simgeye sahip telefonlarda geçerli olacak.

Yani Samsung Galaxy telefonlar başta olmak üzere farklı simge şekillerine sahip cihazlarda Spotify'ın siyah çerçevesi görünmeye devam edecek. Bu cihazlar güncellemenin dışında kalacak.