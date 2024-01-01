Spotify Android Uygulamasında Çökme Sorunu Keşfedildi: Peki Çözüm Ne?

Spotify uygulamanız son zamanlarda Android'de sürekli çöküyorsa yalnız değilsiniz. Android'de Spotify için yayınlanan son beta güncellemesi, uygulamanın daha tam olarak açılmadan çökmesine neden oluyor.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde Spotify, Android uygulaması için uygulamanın tamamen çalışmaz hâle gelmesine neden olan bir güncelleme yayınladı. Sorun, uygulamanın açılamamasına ve ilk açmayı denedikten sonra bir ya da iki saniye içinde çökmesine neden oluyor.

Kullanıcılar Soruna Çözüm Bulabilmiş Değil

Uygulamada son yaşanan çökme sorununun aksine, Android Auto gibi bağlantı hizmetlerinde de herhangi bir sorun yaşanmıyor. Bu nedenle sorun sadece en son Android için Spotify beta güncellemesi olan 8.9.2.169 sürümüyle sınırlı gibi görünüyor.

Sorun ilk olarak 30 Aralık Cumartesi günü fark edildi ve sorunu çözecek bir güncelleme gelmediği için hâlâ yaşayan kullanıcılar mevcut. X'teki kullanıcılar da aynı durumu doğruluyor ve kaldırma ve yeniden yükleme gibi sorun giderme adımlarının işe yaramadığını belirtiyor.

Teorik olarak, Spotify uygulamasının eski bir sürümünü harici olarak yüklemek işe yarayabilir ancak kullanıcılar elbette bu zahmete girmek zorunda değiller. Ayrıca herhangi bir kaldırma işlemi, çevrimdışı kullanım için indirilen tüm içeriklerin de silineceği anlamına geliyor.

Spotify tarafından şimdilik konuya dair bir açıklama yok ancak gelişme oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.