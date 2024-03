Spotify'ın Şikayeti Sonuç Verdi: Apple'a 2 Milyar Dolarlık Ceza!

Geçtiğimiz haftalarda Financial Times bir haber yayınladı ve Apple'ın, AB Komisyonu tarafından ilk kez para cezasına çarptırılmak üzere olduğunu söyledi. Habere göre, ceza miktarının 500 milyon euro civarında (yaklaşık 538 milyon dolar) olması bekleniyordu.

Yeni gelen habere göre Spotify haklı bulundu ve Apple beklenenin üzerinde bir para cezası aldı. Bu karar, Spotify'ın 2019'da yaptığı resmi şikayetin ardından başlayan davanın bir sonucu oldu.

Avrupa Birliği Komisyonu, Apple'ın Spotify gibi müzik akışı uygulamalarının müşterilere hizmetlerine abone olmanın diğer yollarını anlatmasını ve böylece Apple'ın uygulama içi satın alma komisyonundan kaçınmasını engelleyerek yasadışı davrandığına inanıyor.

Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında AB Komisyonu, Apple'ın müzik akışı uygulaması geliştiricilerinin iOS kullanıcılarını uygulama dışında mevcut alternatif ve daha ucuz müzik abonelik hizmetleri hakkında tam olarak bilgilendirmesini yasakladığını söyledi.

Rekabet politikasından sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager de: "Apple, on yıl boyunca App Store aracılığıyla müzik akışı uygulamalarının dağıtımı konusunda pazardaki konumunu kötüye kullandı. Bunu, geliştiricilerin tüketicileri Apple ekosistemi dışındaki alternatif, daha ucuz müzik hizmetleri hakkında bilgilendirmesini kısıtlayarak yaptılar. Bu, AB antitröst kurallarına göre yasa dışı olduğundan bugün Apple'a 1,8 milyar Euro'nun üzerinde para cezası verdik. " dedi.

Today, @EU_Commission has fined @Apple 1.84 bn € for abusing its dominant position on the market for the distribution of #music #streaming #apps.



👉@Apple illegally restricted #app developers’ ability to inform #users about cheaper options to buy🎶, outside the🍏ecosystem.