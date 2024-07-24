Spotify'a Daha Pahalı Paket Geliyor: Peki Neler Sunacak?

Toplam abone sayısını 246 milyona çıkaran Spotify, çok yakında daha pahalı bir paketle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin son finansal toplantısında konuşan Spotify CEO'su Daniel Ek, iddiaları doğrularken yeni paketle ilgili bazı bilgileri paylaştı.

Spotify'a Deluxe İsimli Daha Pahalı Bir Paket Gelecek

Spotify CEO'su Daniel Ek tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda Deluxe isimli paketin yurt dışında Premium'dan yaklaşık 5 dolar daha pahalı olacağını ve 17/88 dolardan fiyatlandırılacağını söyleyebiliriz. CEO'ya göre yeni paket şu an için erken geliştirme aşamasında ve kullanıma sunulduğunda müzik dünyasında olumlu bir etki yaratacak.

Spotify Deluxe paketinin neler içereceğiyle ilgili şu an için net bilgiler paylaşılmasa da, şirkete yakın kaynaklara göre kullanıcıların yıllardır beklediği Hi-Fi ses özelliği bu paketle birlikte gelebilir. Bilmeyenler için bu özellik, müzikleri orijinaline en yakın şekilde dinleyiciyle buluşturuyor ve kısacası daha kaliteli bir deneyim sunuyor.

Spotify'a Deluxe ile birlikte gelmesi beklenen Hi-Fi ses özelliği, halihazırda Apple Music ve Amazon Music gibi rakiplerin standart planlarında mevcut ve ortalama 11 dolardan fiyatlandırılıyor. Yani, yeni paket gerçekten 17-18 dolardan satılacaksa ve sadece Hi-Fi ses özelliği sunacaksa, kullanıcılardan fiyatı nedeniyle tepki görebilir.

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