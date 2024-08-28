MSN'nin Sevilen Özelliği Instagram'a Geliyor: Spotify'da Dinlediğiniz Müzikler Profilinizde Gösterilecek!

Meta, çatısı altında bulunan Instagram platformu için yeni bir projeye imza atmak üzere. Şirket, Spotify ile yaptığı iş birliği kapsamında kullanıcıların Instagram'da gerçek zamanlı olarak dinledikleri müzikleri paylaşabileceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Detaylar haberde.

MSN Ne Dinliyorum Özelliği, Yakında Instagram'da Tekrar Hayat Bulacak!

Sektörel kaynaklar, Meta'nın Spotify ile birlikte Instagram için yeni bir özelliği test ettiğini ortaya çıkardı. Söz konusu özellik ile birlikte kullanıcılar, Spotify’da dinledikleri şarkıları otomatik olarak Instagram platformlarında paylaşabilecek. Mevcut yenilik, bu yönüyle efsanevi MSN platformunda yer alan "ne dinliyorum?" özelliğine bir hayli benziyor.

Aktarılanlara göre yeni müzik özelliği, kullanıcıların Spotify ile Instagram hesaplarını eşleştirerek Spotify'da çaldıkları şarkıların Instagram’da görüntülenmesine imkan tanıyacak. Şarkı paylaşımları diğer Instagram kullanıcıları tarafından DM sekmesinden veya profil ziyaretleri üzerinden görüntülenebilecek. Şuanda test edilen yeni özelliğin ilerleyen haftalarda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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