Ebeveynler Yaşadı: Spotify'ın Yeni Abonelik Planı Yolda!

Müzik denince akla ilk gelen platformlardan Spotify, ebeveynlerin çocukları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasına imkan sağlayacak bir abonelik seçeneği üzerinde çalışmaya başladı. Şu an için sınırlı sayıda bölgede test edilen yeni planın yakında genel kullanıma açılması planlanıyor.

Spotify, 13 Yaş Altı Çocuklar İçin Tasarlanan Yeni Abonelik Seçeneğini Test Ediyor

Spotify, 13 yaş altı çocuklar için ebeveyn kontrollü yeni bir üyelik seçeneği üzerinde çalışmaya başladı. Bu yeni premium abonelik sayesinde çocuklar kaliteli bir müzik deneyimi yaşayabilecek; ebeveynler ise çocuklarının müzik içeriklerini kontrol ederek platformu onlar için daha güvenli hale getirebilecekler.

Ebeveynler, çocuklarının hangi içeriklere ulaşacağı konusunda tam kontrole sahip olacak. Örneğin, çocukları için güvenli olmadığını düşündükleri belirli şarkıları veya şarkıcıları engelleyebilecekler. Hatta, Canvas videolarının gösterimlerini bile kontrol altına alabilecekler.

Spotify'ın yeni abonelik opsiyonu şu an için Danimarka, Yeni Zelanda ve İsveç'teki Premium Aile kullanıcıları tarafından test ediliyor. Herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ise yakın gelecekte tüm dünyada kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.