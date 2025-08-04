Spotify'a Zam Geliyor: İşte Beklenen Abonelik Fiyatı!

Dünyanın en büyük dijital müzik hizmeti Spotify, fiyatlarında artışa gidiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre firma, önümüzdeki haftalarda yeni fiyatla birlikte hizmeti sürdürmeye devam edecek. Peki Spotify Premium abonelik fiyatı kaç para olacak? İşte ayrıntılar...

Spotify Fiyatı Zamlanıyor

Spotify, bugün yaptığı açıklamayla Avrupa, Latin Amerika, Asya-Pasifik, Afrika ve Orta Doğu’daki birçok ülkede Premium abonelik fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

Yeni fiyatlar önümüzdeki ay itibarıyla geçerli olacak. Bu kapsamda Avrupa’daki aylık Premium abonelik ücreti 10,99 eurodan 11,99 euroya yükselecek. Şirket, ABD’de ise bu kez bir fiyat değişikliği yapmadı. Ancak geçtiğimiz yıl benzer bir artışla oradaki fiyatı 10,99 dolardan 11,99 dolara çıkarmıştı.

Zam Sonrası Spotify Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Spotify’ın önümüzdeki ay devreye sokacağı zammın Türkiye’yi de etkilemesi bekleniyor. Çünkü açıklanan bölgeler arasında ülkemizin de dahil olduğu Orta Doğu yer alıyor. Türkiye için henüz resmi bir açıklama olmasa da fiyat artışı beklentisi güçlenmiş durumda.

Şu anda Türkiye’de Spotify Premium fiyatlarına bakacak olursak bireysel abonelik 59,99 TL, Duo (2 kişilik) plan 79,99 TL, Aile planı (6 kişiye kadar) 99,99 TL ve öğrenci paketi ise 32,99 TL.

Globalde yaklaşık 1 euroluk bir artış yapıldığı göz önüne alındığında Türkiye’de de tüm planlar için 30 ila 45 TL arası bir zam yapılması muhtemel. Ancak bunun şimdilik bir tahmin olduğunu unutmamakta fayda var.

Spotify’ın Türkiye’deki güncel ve olası zam sonrası beklenen abonelik fiyatları şu şekilde:

Plan Mevcut Aylık Ücret Beklenen Zamlı Fiyat Bireysel 59,99 TL 89,99 TL Duo (2 kişi) 79,99 TL 109,99 TL Aile (6 kişi) 99,99 TL 129,99 TL Öğrenci 32,99 TL 49,99 TL

Spotify, geçtiğimiz haftalarda üç aylık mali sonuçlarını açıkladı. Raporun beklentileri karşılamaması sonrası şirketin hisse fiyatı yüzde 11 oranında değer kaybetti. CEO Daniel Ek ise mevcut tabloyu tatmin edici bulmadığını ifade etti. Bu açıklamaların hemen ardından gelen abonelik zammı ise dikkat çekici bir zamanlamaya işaret ediyor.