Spotify Bu Özelliğini Güncellemek İçin 10 Sene Bekledi: Karar Artık Sizin

Yıllardır algoritmanın kararıyla dinleme alışkanlıklarını belirleyen müzik platformu Spotify, artık tüm kararı kullanıcıya bırakıyor. 10 sene sonra gelen yenilik kapsamında "Haftalık Keşif" özelliğine büyük çapta bir değişiklik eklenecek. Bundan böyle, haftalık çalma listesi önerilerinde kararı kullanıcı verecek ve algoritma bazlı önerilerden uzakta yeni bir sistem kurulacak. Tabii bu özelliği kullanmak isteyenlerin "Premium üyelik" mensubu olması gerekiyor.

Spotify Haftalık Keşif Filtre Özelliği

Tam 10 yıldır her Pazartesi günü özel müzik önerileri sunuluyordu. Bu önerilere ulaşmak için "Discover Weekly" sekmesini kullanmak gerekiyordu. Artık çalma listelerinin üst kısmında bir müzik türü filtresi belirecek. Kullanıcılar, filtreler yordamıyla dinlemek istedikleri türlere kendileri karar verecek. Algoritma, "Kullanıcı demek bu tarz müzikleri dinlemekten hoşlanıyor" diyerek tam da istenilen özelliklere sahip müzikleri sunacak.

Haftalık Keşif özelliği 10 yıldır 100 milyar kez dinlendi. Algoritma, %77 oranında yükselen sanatçılara ait parçaları bu listelere eklemişti. Yani listeler, piyasaya yeni adım atmış sanatçıları da görünür kılmakta oldukça başarılıydı. Spotify, bu özelliği bir tık daha kişiselleştirmek istiyor.

Filtre sistemi haricinde yeni bir özellik daha var. Örneğin artık kullanıcılar sıradaki önerilen şarkıları görebilecek, istemedikleri şarkıları 30 gün boyunca geçici olarak erteleyebilecek.

Spotify Premium kullanıcıları bu yeni özelliklere "Senin İçin Hazırlandı" kısmından erişebilecek.