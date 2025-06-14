GTA 6 Oynarken Spotify'da Takılıyor Gibi Hissedeceksiniz

Oyun dünyasının senelerdir beklediği Grand Theft Auto 6'daki araba radyoları hakkında ilginç bir söylenti ortaya çıktı. Söylentilerin kaynağı, ünlü rapçi ve yapımcı Jermaine "JD" Dupri'nin "New Rory & Mal" adlı program için verdiği bir röportajdan geliyor. Eğer doğru çıkarsa Rockstar'ın yalnızca oyun dünyasını değil, müzik endüstrisini de "karıştırması" kaçınılmaz olacak.

Grammy ödüllü yapımcı, gelecekte sanatçıların şarkılarını direkt olarak GTA'ya gönderebileceğini söyledi. Direkt olarak GTA 6 demedi, onun yerine "GTA'nın yeni versiyonu" diyerek güvenli bir yol çizmeyi tercih etti.

GTA 6'da Drake'e Özel Bir Radyo Kanalı Olacak

GTA 6 adeta interaktif bir müzik platformuna dönüşecek. Zira dünyaca ünlü şarkıcı Drake'in GTA 6'da kendine has bir istasyonu olacağı konuşuluyor. Bu istasyonda Drake'in var olan şarkıları değil, başka hiçbir yerde yayınlanmamış özel içeriklerini de barındıracak. Özel içerikleri dinlemek için GTA 6'yı satın almak gerekecek.

Böyle bir fikir oyun dünyasında büyük ses getirebilir. Öte yandan, GTA serilerinde müziğin yeri her zaman bir başka oldu. Bu trend, GTA Vice City'deki birbirinden renkli müziklerle başladı diyebiliriz. Vice City'de 10 adet radyo istasyonu vardı ve her birinde farklı tarzda müzikler çalıyordu.

Her radyo istasyonunun en az bir saatlik döngüsü bulunuyordu. GTA 6 için bu döngülerin uzayacağını söyleyebiliriz. Neticede geliştiriciler her fırsatta oyunu "mükemmel" sıfatına getirebilmek için çalıştıklarıyla övünüyor. Grand Theft Auto 6'nın bu kadar uzun süre geliştirilme sürecinde olması da bu yüzden.

Nostaljik bir deneyim için Vice City radyolarını aşağıdan dinleyebilirsiniz: