Spotify İflas mı Ediyor: 2023'ün İlk Çeyrek Raporu Paylaşıldı!

Çevrimiçi müzik platformlarının popüler isimlerinden biri olan Spotify, rakip artışı ve fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle yavaş bir seyirde düşük grafik elde etmeye devam ediyor. Sürekli bir şekilde artış gösteren düşüş miktarı, şirketi olumsuz yönde etkiliyor.

Şirket tarafından düşüşün engellenmesi, durdurulması ve hatta tam tersi bir ivme kazanmasına yönelik çalışmalar yapılsa da paylaşılan raporlara göre herhangi bir farklılık ve düzelme görülmüyor. Haklı olarak da akıllarda "Spotify iflas mı ediyor?" şeklinde sorular oluşmaya başladı.

Spotify'ın Abone Sayılarında Düşüş

Spotify, kar oranını artırabilmek için yeni içerik fikirleri sunuyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde, podcast içeriklerinin yoğun ilgi görmesi sayesinde kullanıcı sayısında artış yaşandı. Bu olumlu gibi görünse de aslında mali açıdan istenen sonuca ulaşılamadığını gösteriyor.

İlk çeyrek raporunda aktif kullanıcı sayısında kendi rekorunu kıran Spotify, %22'lik artış ile 2023'ün ilk 3 ayında 515 milyon aktif abone hedefini yakaladı. Bu sayılar, şirketin bugüne kadar en büyük kullanıcı artışına işaret ediyor. Ancak durum yeni kullanıcı sayısından çok aktif kullanıcı olduğu için karlılık açısından pek istenen sonuç elde edilemedi.

Tüm yaş gruplarında gelişme kaydeden şirket, dünya borsalarında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler içinde de aktif olarak en çok büyüme gösteren şirket unvanını eline aldı. Spotify, kullanıcı sayısı ve abonelik gelirlerini artırmış olsa da 2022 yılın son çeyreğinde 231 milyon doların üzerinde gelir kaybetti. 2023 ilk çeyreğinde ise 248 milyon dolarlık bir gelir kaybı söz konusu.

Pandemi sonrasında şirket giderlerini kontrol edebilmek ve tasarruflu ilerleyebilmek adına çalışanların %6'sının işine son verilmişti. Bu şekilde tasarruf sağlayabilen şirket, yeni kullanıcı sayısıyla artış yapabilme hayali kurdu. Beklentiler karşılanmadı ancak şirket yönetimi ve uzmanlar, platformun kar oranını eski dinamikliğine kavuşturabileceğine inanıyor.