Spotify İkinci Çeyrek Kazanç Raporlarını Açıkladı: Toplam Abone Sayısı Kaç Oldu?

Maliyet azaltma önlemleri kapsamında toplu işten çıkarmalar yapan Spotify, 2024'ün ikinci çeyreğinde rekor kâr elde ettiğini açıkladı.

Mevcut dönemde 7 milyon ücretli abone kazanarak toplam Premium abone sayısını 246 milyona çıkardığını açıklayan şirket, buna rağmen toplam aylık kullanıcı sayısı hedefinin gerisinde kaldı.

Spotify Toplam Abone Sayısı 246 Milyona Ulaştı

Spotify, geçen yılın aynı dönemindeki 302 milyon euro'luk net zarara kıyasla bu çeyrekte 3,81 milyar euro'luk gelir ve 274 milyon euro'luk net kâr bildirdi. Şirketin işletme maliyetleri, personel ve pazarlama harcamalarındaki düşüşle %16 azaldı. Brüt marj, geçen yıl %24,1 iken bu yıl %29,2 oldu.

Spotify hisseleri, ikinci çeyrek kazanç duyurusunun ardından %12'den fazla arttı. Şirketin reklam destekli geliri ise %13 büyüdü. Müzik reklamcılığı, gösterimlerdeki artış ve fiyat yükselmeleriyle; podcast reklam geliri ise orijinal ve lisanslı podcast'lerin büyümesiyle desteklendi.

Spotify CEO'su Daniel Ek düşüncelerini, "Spotify'da heyecan verici bir dönem yaşıyoruz ve harika bir işletme olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz. Bunu kendi beklentilerimizi bile aşan bir zaman çizelgesinde yapıyoruz. Tüm bunlar gelecek için çok iyiye işaret ediyor." ifadeleriyle aktardı.

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