Spotify iOS 15 Sorunları ile Gündeme Geldi

Gündelik hayatımızın vazgeçilmez uygulamalarından birisi olan Spotify, iOS 15 kullanıcılarında oldukça ciddi bazı sorunlara yol açtı. Öyle ki kullanıcılar bataryanın hızla bitmesinden ve akıllı telefonlarının olması gerekenden çok daha fazla ısınmasından şikayetçi oldu.

Spotify, iOS 15'te Sorunlara Yol Açtı

Son dönemlerdeki iddiaları incelemeye alan Spotify, iOS 15 sürümündeki cihazların müzik akışı sırasında saatte %30 batarya kaybı yaşadığını onayladı. Ayrıca şirket, bazı cihazlardaki aşırı ısınma sorunlarının da tespit edildiğine yönelik bildirimlerde bulundu.

Konu hakkında incelemelerde bulunduğunu belirten şirket, düzeltme güncellemesinin ne zaman yayınlanacağına yönelik herhangi bir detay paylaşmadı. Buna karşın kullanıcılara neler yapabileceklerine yönelik bazı tavsiyeler paylaşıldı. Eğer siz de iOS 15 sürümünde bu tip sorunlardan şikayetçi iseniz, aşağıdaki çözümleri deneyebilirsiniz:

Uygulamayı kapatın ve tekrar açın.

Cihazınızı yeniden başlatın.

Uygulamayı kaldırın ve tekrar yükleyin.

Ayarlar -> Genel -> Arka Plan Uygulamalarını Yenile adımlarını takip ederek Spotify'ı sorun çözülene kadar devre dışı bırakın.

Yukarıdaki adımların hiçbiri işinize yaramadığı takdirde, bir düzeltme güncellemesi beklemeniz gerekecek. Çözüm için sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirten şirket temsilcileri, oldukça yakın bir zamanda güncellemenin yayınlanacağını vurguladı. Söylemiş olduğumuz gibi düzeltme güncellemesinin ne zaman yayınlanacağına yönelik herhangi bir detay paylaşmadı.

Çalma Listesi Oluşturma Derdine Son!

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital müzik platformu Spotify, "Enhance" isimli yeni bir özellik duyurdu. Yeni özellik, önerilen şarkıları otomatik olarak kullanıcıların çalma listelerine ekleyecek. Dijital müzik hizmeti, elbette alakasız şarkıları çalma listesine eklemeyecek.

Bu noktada kullanıcıların dinlediği müzikler göz önünde bulundurulacak. Özellik kullanıma sunulduktan sonra çalma listelerinin yer aldığı sayfada 'Enhance' isimli bir buton bulunacak. Kullanıcılar, söz konusu butona tıklayarak bu özelliği etkinleştirebilecek.