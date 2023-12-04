Spotify, Çalışanlarının %17'sini İşten Çıkarıyor: Peki Neden?

Spotify CEO'su Daniel Ek, yılbaşı öncesi şirket içerisinde şaşkınlığa yol açan bir açıklamayla Spotify'ın iş gücünün %17'sini işten çıkaracağını duyurdu.

Daniel Ek, kesintilerin "önlerindeki zorluklar" nedeniyle yapıldığını ve zaman içinde daha küçük azaltmalar yapmak yerine bunu tekte gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi. Daniel Ek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Birçok kişi için bu boyutta bir küçülmenin, son olumlu kazanç raporu ve performansımız göz önüne alındığında şaşırtıcı derecede büyük hissedileceğinin farkındayım. 2024 ve 2025 yılları boyunca daha ufak çaplı küçülmeler gerçekleştirme üzerinde tartıştık ancak mali hedeflerimiz ile mevcut operasyonel maliyetlerimiz arasındaki uçurumu göz önünde bulundurarak, maliyetlerimizi doğru boyutlandırmaya yönelik önemli bir eylemin hedeflerimize ulaşmak için en iyi seçenek olduğuna karar verdim. Bunun şirketimiz için doğru adım olduğuna inanmakla birlikte, ekibimiz için son derece sancılı olacağının da farkındayım."

İşten Çıkarılan Çalışanlara Destek Sağlanacak

Bu işten çıkarmaların öncesinde Spotify'ın yaklaşık 9.000 çalışanı vardı, bu nedenle bu küçülme sonrası yaklaşık 1.500 çalışan işini kaybedecek. Daniel Ek, çalışanlara ortalama beş aylık kıdem tazminatı ödeyeceğini, bu süre zarfında sağlık hizmetlerini karşılayacağını ve kariyer desteği sağlayacağını belirtti.

Spotify lansmanından bu yana istikrarlı bir büyüme kaydetti ve şu anda geçen yılın aynı dönemine göre %26 artışla 574 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip.

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