Spotify Wrapped 2023 Geldi: Yılın En Çok Dinlenen Şarkıları Paylaşıldı!
Yılın en çok beklenen anı geldi ve Spotify, 2023 yılı özetini açıkladı. Spotify Wrapped ile kullanıcılar da yılın özetini inceleyebiliyor. İşte detaylar!
Her yılın büyük merak ve heyecanla beklenen anı nihayet geldi çattı ve Spotify, 2023 yılının özetini yayınladı.
Spotify Wrapped olarak bilinen ve dünyanın her yerinden 574 milyondan fazla Spotify kullanıcısının tüm yıl boyunca neler dinlediğini inceleyebildiği ve gerek global gerek ülkesindeki istatistiklere göz atabildiği bu deneyim ile Spotify, bir dizi istatistiği ve kullanıcı dinleme özetlerini bir tık uzağınıza getiriyor.
2023'te En Çok Hangi Sanatçılar Dinlendi?
2023 yılında Spotify’da Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı ünvanının sahibi Semicenk oldu.
Semicenk sadece en çok dinlenen sanatçı olmakla kalmadı aynı zamanda 2023’te en çok dinlenen şarkılar listesine de dört şarkısıyla birden girerek kırılması zor bir rekora imza attı.
Geçen yılın en çok dinlenen sanatçısı UZI, Semicenk’in ardından 2023’te ikinci en çok dinlenen sanatçı olurken onu Sezen Aksu üçüncü olarak takip etti.
2023'te En Çok Hangi Şarkı Dinlendi?
Galatasaraylı ünlü futbolcu Icardi ile özdeşleşen Simge’den Aşkın Olayım, bu yılın en çok dinlenen şarkısı olma başarısı gösterdi.
Semicenk ve Reymen’den Yana Yana en çok dinlenen şarkılar listesinde ikinci sıraya yerleşirken Lvbel C5 ve Güneş’ten NKBİ X YAPAMAM - Remix, üçüncü sırada yer aldı.
2023’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar
- Semicenk
- UZI
- Sezen Aksu
- Motive
- Lvbel C5
- BLOK3
- cakal
- Mabel Matiz
- Emir Can İğrek
- Ezhel
2023’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar
- Aşkın Olayım - Simge
- Yana Yana - Semicenk, Reynmen
- NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
- AFFETMEM - BLOK3
- Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
- Sevecek Sandım - Semicenk
- Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
- Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz
- VUR - BLOK3
- 24/7 - ALIZADE, BEGE
2023’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler
- ROMANTİK - Motive
- EL CHAVO - UZI
- Hermano - Heijan, Muti
- Fatih - Mabel Matiz
- Ben Bazen - Simge
- Parti İptal - Emir Can İğrek
- Kan - UZI
- Maya - Mabel Matiz
- Atlantis - Güneş
- Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan
2023’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar
- Sezen Aksu
- Güneş
- Melike Şahin
- Simge
- Hande Yener
- Ebru Gündeş
- ALIZADE
- Hadise
- Gülşen
- Taylor Swift
2023’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast’ler
- Ortamlarda Satılacak Bilgi
- Kendine İyi Davran
- Merdiven Altı Terapi
- Meksika Açmazı
- Hayalhanem Podcast
- Barış Özcan ile 111 Hz
- Bu Mu Yani?
- Fularsız Entellik
- Nasıl Olunur
- Psikopatika
2023’te Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- The Weeknd
- Drake
- Peso Pluma
- Feid
- Travis Scott
- SZA
- KAROL G
- Lana Del Rey
2023’te Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar
- Flowers - Miley Cyrus
- Kill Bill - SZA
- As It Was - Harry Styles
- Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto
- Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma
- Cruel Summer - Taylor Swift
- Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage) - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage
- Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez
- Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap, Shakira
- Anti-Hero - Taylor Swift
2023’te Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler
- Un Verano Sin Ti - Bad Bunny
- Midnights - Taylor Swift
- SOS - SZA
- Starboy - The Weeknd, Daft Punk
- MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G, Carla Morrison
- One Thing At A Time - Morgan Wallen
- Lover - Taylor Swift
- HEROES & VILLAINS - Metro Boomin
- GÉNESIS - Peso Pluma
- Harry’s House - Harry Styles
Spotify Artık Kişiselleştirilmiş Önerileri Kapatmanıza İzin Verecek!
Spotify Wrapped 2023'ün çıkışına oldukça az bir süre kaldı ve şirket bu süreçte kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.
Siz de hemen şimdi Spotify Wrapped'a Spotify uygulamanız üzerinden erişebilir ve 2023 yılı boyunca dinlediklerinizin özetine ulaşabilirsiniz.
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