Spotify Wrapped 2023 Geldi: Yılın En Çok Dinlenen Şarkıları Paylaşıldı!

Her yılın büyük merak ve heyecanla beklenen anı nihayet geldi çattı ve Spotify, 2023 yılının özetini yayınladı.

Spotify Wrapped olarak bilinen ve dünyanın her yerinden 574 milyondan fazla Spotify kullanıcısının tüm yıl boyunca neler dinlediğini inceleyebildiği ve gerek global gerek ülkesindeki istatistiklere göz atabildiği bu deneyim ile Spotify, bir dizi istatistiği ve kullanıcı dinleme özetlerini bir tık uzağınıza getiriyor.

2023'te En Çok Hangi Sanatçılar Dinlendi?

2023 yılında Spotify’da Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı ünvanının sahibi Semicenk oldu.

Semicenk sadece en çok dinlenen sanatçı olmakla kalmadı aynı zamanda 2023’te en çok dinlenen şarkılar listesine de dört şarkısıyla birden girerek kırılması zor bir rekora imza attı.

Geçen yılın en çok dinlenen sanatçısı UZI, Semicenk’in ardından 2023’te ikinci en çok dinlenen sanatçı olurken onu Sezen Aksu üçüncü olarak takip etti.

2023'te En Çok Hangi Şarkı Dinlendi?

Galatasaraylı ünlü futbolcu Icardi ile özdeşleşen Simge’den Aşkın Olayım, bu yılın en çok dinlenen şarkısı olma başarısı gösterdi.

Semicenk ve Reymen’den Yana Yana en çok dinlenen şarkılar listesinde ikinci sıraya yerleşirken Lvbel C5 ve Güneş’ten NKBİ X YAPAMAM - Remix, üçüncü sırada yer aldı.

2023’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar

Semicenk UZI Sezen Aksu Motive Lvbel C5 BLOK3 cakal Mabel Matiz Emir Can İğrek Ezhel

2023’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar

Aşkın Olayım - Simge Yana Yana - Semicenk, Reynmen NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş AFFETMEM - BLOK3 Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag Sevecek Sandım - Semicenk Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz VUR - BLOK3 24/7 - ALIZADE, BEGE

2023’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler

ROMANTİK - Motive EL CHAVO - UZI Hermano - Heijan, Muti Fatih - Mabel Matiz Ben Bazen - Simge Parti İptal - Emir Can İğrek Kan - UZI Maya - Mabel Matiz Atlantis - Güneş Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan

2023’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar

Sezen Aksu Güneş Melike Şahin Simge Hande Yener Ebru Gündeş ALIZADE Hadise Gülşen Taylor Swift

2023’te Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast’ler

Ortamlarda Satılacak Bilgi Kendine İyi Davran Merdiven Altı Terapi Meksika Açmazı Hayalhanem Podcast Barış Özcan ile 111 Hz Bu Mu Yani? Fularsız Entellik Nasıl Olunur Psikopatika

2023’te Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA KAROL G Lana Del Rey

2023’te Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar

Flowers - Miley Cyrus Kill Bill - SZA As It Was - Harry Styles Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma Cruel Summer - Taylor Swift Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage) - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap, Shakira Anti-Hero - Taylor Swift

2023’te Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny Midnights - Taylor Swift SOS - SZA Starboy - The Weeknd, Daft Punk MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G, Carla Morrison One Thing At A Time - Morgan Wallen Lover - Taylor Swift HEROES & VILLAINS - Metro Boomin GÉNESIS - Peso Pluma Harry’s House - Harry Styles

Siz de hemen şimdi Spotify Wrapped'a Spotify uygulamanız üzerinden erişebilir ve 2023 yılı boyunca dinlediklerinizin özetine ulaşabilirsiniz.