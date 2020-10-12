Spotify Kapanıyor Mu? RTÜK Süre Verdi

Spotify kapanıyor mu? RTÜK tarafından Spotify ve FOXplay başta olmak üzere bazı yayın kuruluşlarına ihtarname gönderildi. Spotify kapatılacak mı? İşte detaylar.

Spotify Kapanıyor Mu? Spotify Kapatılacak Mı?

Spotify kapanıyor mu? RTÜK tarafından Medyaport TV, Paylas FM, Spotify ve FOXplay'e 72 saat süre verildi.

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"İnternet Ortamından Yayın Lisansı Almadan Yayın Hizmeti Yapıldığı Tespit Edilen URL Adresleri www.medyaporttv.com www.paylasfm.com https://open.spotify.com https://www.foxplay.com.tr Yukarıda belirtilen internet sitelerinin; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında; İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği, Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği, Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı, İhtar olunur."

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