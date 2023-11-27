Spotify Artık Kişiselleştirilmiş Önerileri Kapatmanıza İzin Verecek!

Spotify Wrapped 2023'ün çıkışına oldukça az bir süre kaldı ve şirket bu süreçte kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Şirket, önerilerin nasıl sunulduğu konusunda bir değişiklik üzerinde çalışıyor ve aynı zamanda kullanıcılara kişiselleştirilmiş önerileri kapatma seçeneğini sunmak için testler sürdürüyor.

Kişiselleştirilmiş Öneriler Kapatılmalı mı?

Spotify'ın uygulamalarından birinin beta sürümünde tespit edilen kodda ortaya çıkan bu gelişmeyle ilgili çok fazla detay yok ancak kişiselleştirilmiş öneriler kullanıcıların dinleme geçmişine ve alışkanlıklarına dayanıyor, bu nedenle muhtemelen çoğu insan kendi zevklerine uygun daha fazla müzik görmek için bu özelliği açık tutmak isteyecek.

Kişiselleştirmeyi yani önerileri kapattığınızda muhtemelen öneriler trend olan ve popüler olan parçalardan ibaret olacak ancak elbette bunu tercih etmek isteyen kullanıcılar da olabilir.

Yine de özelliği açık tuttuğunuz sürece Spotify varsayılan olarak, dinleyecek bir şey bulamadığınızdan emin olmak için uygulamada yaptığınız her şeyi takip ediyor. Keza bu algoritma sadece şarkılar değil podcastler için de geçerli. Bu yüzden gelecek olan yeni özelliği açıp kapama kararına buna göre vermeniz gerekiyor.

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